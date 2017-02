Federvieh bleibt hinter Gittern Das Landratsamt hält nach dem Fund toter Schwäne am Sperrbezirk Görlitz fest. Das macht Züchtern Sorgen.

Eingesperrt zur eigenen Sicherheit: Hühner hinter Gittern. Das wird im Kreis Görlitz wohl noch eine Weile so bleiben. © dpa

Noch steht zwar nicht fest, woran die acht Schwäne in der Nähe der Talsperre Quitzdorf verendet sind. Aber der Verdacht , dass es sich um den Vogelgrippe-Virus handele, bleibt. „Die Tests sind noch nicht ganz vollständig“, teilt Marina Michel, Sprecherin des Landratsamtes Görlitz mit. Doch die klinischen und pathologischen Ergebnisse der ersten Untersuchungen deuten demnach schon auf einen Virus hin. Die Schwäne waren am vergangenen Donnerstag an einem Angelteich gefunden worden. Das Gebiet rund um das Gewässer wurde von der Behörde abgeschirmt. Ein weiterer Verdachtsfall kommt aus dem Sperrbezirk Görlitz. Hier wurde ebenfalls ein toter Schwan gefunden. Vermutlich starb er ebenfalls an der Wildvogelgeflügelpest.

Welcher Virus zum Tod der Vögel führte, ist noch nicht geklärt. Deshalb muss Federvieh aller Art weiterhin hinter Gittern bleiben. Denn unter solchen Umständen könne keine Allgemeinverfügung aufgehoben werden, so Landratsamts-Sprecherin Marina Michel. Das bedeutet, der Sperrbezirk Görlitz und das Beobachtungsgebiet im Görlitzer Umland bleiben bestehen. Beide Gebiete waren eingerichtet worden, nachdem bei einem toten Schwan in Zgorzelec das Vogelgrippe Virus nachgewiesen wurde. Im Januar waren im Blachaniec- Park zwei verendete Schwäne gefunden worden, einer trug das Virus in sich. Die toten Tiere lagen in der Nähe des Teiches der Grünanlage an der Parkstraße der polnischen Neißestadt. Ursprünglich galt der Görlitzer Sperrbezirk bis Mitte dieser Woche.

Züchter in und um Görlitz machen sich inzwischen Sorgen um die Gesundheit ihrer eingesperrten Tiere. Geflügel darf nur maximal in Gehegen und Volieren herausgelassen werden, die von oben mit einem Dach vor Verunreinigungen durch Wildvögel geschützt sind. Gibt es diese Voraussetzungen nicht, müssen die Tiere im Stall bleiben – mit Folgen. „Hühner legen weniger Eier“, sagt Manfred Michel. Er ist Vorsitzender des Ersten Hühnerologischen Vereins „Robert Oettel“ Görlitz und Umgebung. „Den Tieren fehlt zum einen die Sonne, zum anderen das junge Gras“, schildert er. Norbert Babik aus Reichenbach füttert deshalb schon Mohrrüben und Rote Beete zu. „Wir können den Tieren bei Stallpflicht eben nicht die Haltungsbedingungen bieten, die sie sonst haben“, sagt der Mann vom Kreisverband Görlitz des sächsischen Rassegeflügelzüchterverbandes. Vor allem Wassergeflügel mache die lange Zeit des Eingesperrtseins zu schaffen. „Ähnliche Bedingungen, etwa Wasserflächen wie in freier Natur zu schaffen, ist nahezu unmöglich“, sagt Norbert Babik. Auch für Tauben sei die Stallpflicht purer Stress. „Sie sind es ja gewohnt, frei zu fliegen“, sagt Norbert Babik. Ein weiteres Problem: Eigentlich beginnt demnächst das große Brüten. „Aber Küken wollen dann natürlich auch raus. Und das geht bei der Stallpflicht nun mal nicht“, sagt der Geflügelexperte.

Laut Bund könne Geflügelfleisch ohne Einschränkungen „unter Beachtung der üblichen hygienischen Maßnahmen gekauft und verzehrt werden“. Der Erreger kann über rohe Eier übertragen werden, sofern die Tiere infiziert sind. Das Durcherhitzen von Eiern töte den Erreger allerdings ab.

Geflügelpest kann sich schnell ausbreiten

Die Geflügelpest ist eine schwere Form der Grippe bei Vögeln. Wasservögel wie Enten und Schwäne können viele Influenzaviren in sich tragen, ohne dass diese besonders aggressiv in Erscheinung treten.

Bei einer Übertragung auf Nutzgeflügel wie Hühner oder Gänse kann es vorkommen, dass relativ harmlose Vogelgrippe-Viren zu aggressiven Formen mutieren, die Tiere töten und sich hochgradig ansteckend schnell verbreiten.

Bei engem Kontakt mit infiziertem Geflügel gab es schon Übertragungen auf den Menschen und auch Todesfälle. Dies war bislang aber nur vereinzelt der Fall. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch fand noch nicht statt.

