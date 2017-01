Federstrich vermiest Lebensjahre Der Tagesmutter Ramona Teichert wurde vom Jugendamt die Pflegeerlaubnis nicht verlängert. Das war rechtswidrig, stellt das Verwaltungsgericht Dresden fest.

Ramona Teichert klagte vor dem Verwaltungsgericht Dresden und bekam recht. Sie ist jetzt rehabilitiert. © Matthias Weber

Ramona Teichert aus Ebersbach hat noch mal neu durchstarten wollen, ohne ständig an die vergangenen fünf, sechs Jahre denken zu müssen. „Viele Menschen in meinem Umfeld haben mich angesprochen und mir Mut gemacht, an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt die 42-Jährige, die am Donnerstag ihren nächsten Geburtstag feiert. „Ich habe eine Zeitlang gebraucht, mich dazu durchzuringen“, begründet sie, warum sie erst jetzt, ein Jahr nach der Urteilsverkündung, den Weg an die Öffentlichkeit geht. Das Verwaltungsgericht Dresden erkannte in seinem Urteil Rechtswidrigkeit des Widerspruchsbescheides des Jugendamtes vom Dezember 2013.

Die Vorgeschichte dazu begann 2005, als Ramona Teichert zunächst auf privatrechtlicher Basis stundenweise als Tagesmutter arbeitete und ab 2006 mit Pflegeerlaubnis des Jugendamtes fünf Kinder als Tagesmutter betreute. Das Jugendamt knüpfte an die Erlaubnis Auflagen. Diese waren in der besonderen familiären Situation begründet. Während es mit den beiden Töchtern der Familie keinerlei Erziehungsprobleme gab, waren die mit ihrem Sohn umso größer. „Wir haben alles versucht und sind an unsere Grenzen gestoßen“, erzählt Frau Teichert. „Wir waren uns nicht zu schade, Hilfe von außen anzufordern“, wertet die Ebersbacherin. Seit 2003 erhielt die Familie aufgrund schwerer Sozialverhaltensstörungen bei emotional gestörter Mutter-Kind-Beziehung vom Jugendamt Hilfen zur Erziehung. Der Sohn war zeitweise fremduntergebracht, erhielt Einzelbetreuung in einer Wohngruppe. Aber auch dort gab es Probleme, war der Sohn laut eines Aktenvermerks im Behördenvorgang des Landratsamtes „nicht führbar“.

Für Ramona Teichert brach mit der Verweigerung der Verlängerung der Pflegeerlaubnis 2011 eine Welt zusammen. Kurzfristig mussten fünf von ihr betreute Kinder anderswo untergebracht werden. Die Eltern waren ebenso traurig wie die Kinder, dass sie ihre Erzieherin verloren. Alles Bitten und auch Proteste der Eltern gegen das Vorgehen des Jugendamtes halfen nichts. Die Ebersbacherin durfte nicht mehr ›Tagesmutter sein. Familie Teichert verlor ihren Haupternährer. Frau Teichert suchte sich andere Arbeit, ging putzen, arbeitete in einem Call-Center und beim Flugzeugbau. „Nichts davon brachte mir Erfüllung“, sagt die 42-Jährige. So beschloss sie nach vielen Gesprächen im Familienrat, dass sie noch einmal die Schulbank drückt und Erzieherin wird. Im Juni dieses Jahres endet diese dreijährige Ausbildung, die die Ebersbacherin in Görlitz absolviert und selbst finanziert. Sie hofft, eine gute Stelle zu finden, „am liebsten in der Arbeit mit Jugendlichen“, sagt sie und ergänzt, dass sie auch darin Erfahrung habe: Sie absolvierte sehr erfolgreich ein Praktikum in einem Heim.

Eine erneute Klage bei Gericht war der ehemaligen Tagesmutter wichtig, weil sie für sich Nachteile befürchtete, wenn sie im Anschluss an ihre Ausbildung zur Erzieherin wieder mit Kindern arbeiten möchte. Das Urteil rehabilitiert sie und stellt fest, dass das Jugendamt zur Beurteilung des Antrages auf Verlängerung der Pflegeerlaubnis nicht präventiv und zukunftsorientiert bewertet und die neue Situation in der Familie außer Acht gelassen habe. Angesichts des Zeitablaufs hätte das Jugendamt eine Neubewertung der Eignung der Klägerin vornehmen müssen, heißt es im Urteil des Verwaltungsgerichts.

