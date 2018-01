Fechter suchen Nachwuchs Interessenten können einen kostenfreien Probemonat nutzen und sich dann für eine Mitgliedschaft entscheiden.

Der Fechtclub Radebeul gehört zu den erfolgreichsten Fechtvereinen in Sachsen. © privat

Radebeul. Der Fechtclub Radebeul bietet mit Beginn des neuen Jahres Einsteigerkurse für fechtinteressierte Kinder aus Radebeul und Umgebung an. Gesucht werden Mädchen und Jungen im Grundschulalter mit Spaß am Sport. Besondere körperliche Voraussetzungen sind nicht nötig. Training für Einsteiger findet immer Montag 15.30 bis 17 Uhr in der Elbsporthalle Radebeul statt.

Interessenten können einen kostenfreien Probemonat nutzen und sich dann für eine Mitgliedschaft entscheiden. Meldungen per Telefon 0351/8435513 oder per Mail unter info@fechtclub-radebeul.de. Der Fechtclub Radebeul gehört zu den erfolgreichsten Fechtvereinen in Sachsen. Die Grundausbildung der Kinder erfolgt im Florettfechten.

Mehr Infos: www.fechtclub-radebeul.de

