FDP wirft OB Mutlosigkeit vor Stadtrat und Parteichef Frank Wittig fordert von Deinege entschlosseneres Handeln – gerade auch für die Wirtschaft.

Von den Liberalen erhält Oberbürgermeister Siegfried Deinege Unterstützung. Die Forderungen nach einer Ausweitung des Alkoholverbotes auf öffentlichen Plätzen, wie sie am Lutherplatz erhoben wurde, lehnt die FDP ab. Doch damit sind die Gemeinsamkeiten mit dem Görlitzer Rathauschef auch schon aufgebraucht, den die FDP bei seiner Wahl vor knapp fünf Jahren noch unterstützt hatte. Mittlerweile aber gehen die Liberalen auf Distanz.

Obwohl der OB im fünften von sieben Amtsjahren stehe und damit auf die Zielgerade einbiege, würden seine großen Themen aus dem Wahlkampf – Wirtschaft, Jugendzentrum, Ordnung und Sicherheit – noch immer im Planungsstadium verharren oder Baustellen sein. „Bis heute ist nicht erkennbar, wie das ,Chefthema’ Wirtschaft behandelt wird“, erklärte FDP-Stadtchef Frank Wittig beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Görlitz. Nachdem der Wirtschaftsausschuss seiner Meinung nach wenig bewirkt, steht er auch der angekündigten Wirtschaftskonferenz im April skeptisch gegenüber. So sieht Wittig nicht, dass Deinege als früherer Bombardier-Manager um das Görlitzer Werk kämpfe wie ein „Löwe um sein Junges“. Dabei gebe es genug zu tun. Beispielsweise die Steuern zu senken. Bei diesem Tema wirft die FDP Deinege Mutlosigkeit vor. Es ginge bei der Initiative der Wirtschaft, die Hebesteuern zu senken, ja lediglich darum, die hohen Görlitzer Sätze auf das niedrigere sächsische Niveau festzulegen.

Heftige Kritik äußerte Wittig auch am geplanten Jugendzentrum. „Niemand braucht es in der vom OB geplanten Form“, sagte Wittig, „die Stadt kann es sich jedenfalls auch gar nicht leisten. Hier wird in alter planwirtschaftlicher Manier vorgegangen.“ Schließlich werben die Liberalen auch für eine Senkung der städtischen Personalausgaben. Stattdessen seien sie in vier Jahren um zehn Prozent gestiegen, was vor allem an den Mehrkosten für den Betrieb der Kitas liegt. „Es rächt sich bitter“, sagt Wittig, „dass die Idee vor fünf Jahren nicht weiter verfolgt wurde, Museen, Bibliothek und auch Kitas auszugliedern.“

Einen Erfolg rechnen sich auch die Liberalen an: Die Gründung der Stadthallenstiftung, die sie tatsächlich als eine der ersten Görlitzer Parteien vorgeschlagen hatte.

