FDP will zurück in den Bundestag

© Carsten Rehder/dpa

Für die Liberalen im Wahlkreis Meißen wird der 27-jährige Diplom-Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Maximilian Schikore-Pätz zur Bundestagswahl antreten. Das haben die Parteimitglieder am Wochenende bestimmt. Schikore-Pätz ist verheiratet, in Meißen geboren, lebt in Coswig und arbeitet in Radebeul für einen Dachverband der Jugendarbeit im Landkreis Meißen. Er ist Kreisvorsitzender der FDP Meißen.

In seiner Rede sprach Maximilian Schikore-Pätz unterschiedliche aktuelle Problemfelder an: So fragte der Liberale: „Wollen wir – nur um mehr Sicherheit zu erlangen – wirklich unsere offene Gesellschaft aufs Spiel setzen? Wollen wir ganze Gruppen, ja im Falle der immer wieder hervorgeholten Vorratsdatenspeicherung alle Bürger unter Generalverdacht stellen?“ In seiner Antwort plädierte der Coswiger dafür, genau hinzuschauen, was Maßnahmen sein können, um Straftaten zu verhindern und ob dazu die bestehende Gesetze nicht eigentlich ausreichen und nur durchgesetzt werden müssten. (SZ/pa)

