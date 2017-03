FDP-Stadtrat legt Mandat nieder Die Pulsnitzer Rat wird am 13. März über die Personalie beraten.

Im Pulsnitzer Rathaus tagt am 13. März der Stadtrat. © Matthias Schumann

Patrick Thomschke (FDP) wird künftig nicht mehr im Pulsnitzer Stadtrat mitarbeiten können. Patrick Thomschke ist ins Haselbachtal umgezogen. Damit kann er nach der Sächsischen Gemeindeordnung nicht mehr in Pulsnitz in diesem Ehrenamt tätig sein. Der Stadtrat muss über das Ausscheiden in seiner nächsten Sitzung beraten. Die findet am 13. März um 19 Uhr im Ratssaal des Ratskellers statt. (szo)

