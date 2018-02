FDP kritisiert Waldbad-Pläne in Weixdorf Der historische Name, die Rutsche und die Stege des Bades in Weixdorf müssen erhalten bleiben, sagt FDP/FW-Fraktionschef Holger Zastrow.

Die Rutsche soll weg: Mit der Umgestaltung des Weixdorfer Waldbades in eine öffentliche Badestelle müsste alles entfernt werden, was den Anschein erweckt, dass es sich um ein öffentliches Bad handelt. © Thorsten Eckert

Weixdorf. Nach Bekanntwerden der Pläne, das Waldbad in Weixdorf zu einer offenen Badestelle umzugestalten, wird jetzt Kritik laut. Für Holger Zastrow, Fraktionsvorsitzender der FDP/Freie Bürger-Fraktion im Dresdener Stadtrat, könne es sich bei der Absicht, das Bad umzubenennen, nur um einen verfrühten Aprilscherz handeln. „Das Vorbringen angeblich juristischer Gründe kann unmöglich ernst gemeint sein. Kehrt man die Argumentation der Bäder GmbH um, müssten wir nach der Sanierung des Römischen Bades am Schloss Albrechtsberg dann einen Bademeister anstellen, schließlich heißt das ja auch ‚Bad‘“, spottet er. „Wir sollten nicht zulassen, dass am Ende ein beliebter und geschichtsträchtiger Name verschwindet.“ Der vorgeschlagene Name ‚Naherholungszentrum Großteich Weixdorf‘ lasse jeden Sinn für die Historie des Kleinodes vermissen, erklärte er.

Schließung durch die Hintertür?

Für die Freien Demokraten im Dresdner Stadtrat kommen eine Umbenennung und ein Rückbau der Infrastruktur im Waldbad Weixdorf nicht infrage. Die Fraktion sieht das als eine Schließung des Waldbades durch die Hintertür an. „Scheibchenweise wird das Waldbad geschlossen, ist der Name erst einmal weg, kommt er nicht zurück.“ Selbst wenn man über die gute Idee einer kostenlosen und freien Badestelle diskutieren könne, muss der traditionsreiche Name, die Rutsche und die Stege erhalten bleiben, fordert Zastrow.

Die Argumentation der Bäder GmbH greift aus Sicht der Fraktion nicht. „Es gibt auch an öffentlichen Spielplätzen keinen Spielplatzwart“, scherzt der Fraktionschef. „Man sollte den Besuchern von Spielplätzen und Badestellen durchaus zutrauen, selbst zu wissen, wie man eine Rutsche sachgemäß benutzt und die Leute nicht für dumm verkaufen.“

Die FDP/Freie Bürger-Fraktion sieht in dem aktuellen Vorgehen der Bäder GmbH ihre Grundsatzkritik an der Ausgliederung der Dresdner Bäder bestätigt. „Wir haben damals vor einer Schließung der nicht so einträglichen Bäder gewarnt.“ Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Badekultur in Dresden immer weiter vernachlässigt werde. Es gibt deutlich mehr Kinder, die Einwohnerzahl wächst, der Bedarf an Bade- und Schwimmflächen sei weiterhin sehr hoch und werde auch in den kommenden Jahren wieder ansteigen. „Wenn die städtischen Bäder zeitgemäß ausgestattet und vor allem viel flexibler als bisher auf das Wetter und die Bedürfnisse der Nutzer reagieren würden, wäre die Auslastung noch besser“, sagte Zastrow.

Weitreichende Änderungen geplant

Zurückgehende Besucherzahlen dagegen, hohe Personalkosten und einen Mangel an Fachkräften. – Mit diesen Argumenten hatte die Bäder GmbH die Umgestaltung des Weixdorfer Waldbades vor wenigen Tagen begründet. Nach Angaben von Mitarbeiter Marco Weiher kamen 2016 in das Waldbad 8 000 Besucher. Zum Vergleich: Das Freibad in Mockritz verzeichnete rund 60 000 Badegäste, in Langebrück sind es noch knapp 22 000. Die Bäder GmbH plant ab dieser Saison deshalb weitreichende Änderungen. So ist geplant, das Eintrittsgeld abzuschaffen und im Gegenzug keine Rettungsschwimmer mehr das Bad beaufsichtigen zu lassen. Bisher waren zwei Schwimmmeister, zwei Kassierer und zwei Platzwarte beschäftigt. Künftig werden es nur noch zwei Platzwarte sein, die sich 1,5 Stellen teilen.

Die wohl wichtigste Veränderung: Aus rechtlichen Gründen soll der Name geändert werden. Nach der Kritik von Weixdorfer Ortschaftsräten hatte Marco Weiher versprochen, noch einmal zu prüfen, ob nicht eine Bezeichnung wie Naherholungszentrum Waldbad Weixdorf möglich ist. Außerdem muss alles entfernt werden, was den Anschein erweckt, dass es sich um ein öffentliches Bad handelt, sagt der Mitarbeiter der Bäder GmbH. „Wir werden die Rutschen abmontieren müssen. Auch etwaige Stege kommen weg.“ Nach den Plänen soll die Badestelle von Mai bis September von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein. Sanitäranlagen bleiben wie bisher in Betrieb. Der Ortschaftsrat von Weixdorf hat einstimmig für die Pläne votiert.

Die Bäder GmbH rechnet in dieser Saison schon mit steigenden Besucherzahlen. Durch den Wegfall des Einrittspreises werde die Akzeptanz größer. Mehr Familien oder Kindergartengruppen würden kommen, um den Spielplatz zu besuchen. Mit mehreren Zählungen soll überprüft werden, ob das tatsächlich der Fall ist.

zur Startseite