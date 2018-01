FDP fordert zügigen Bahnausbau Beim Dreikönigstreffen der Partei in der Oberlausitz ging es um die Bundespolitik, aber auch um lokale Herausforderungen.

Die FDP fordert die rasche Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz. © dpa

Bautzen. Die Entscheidung der Freien Demokraten, aus den Jamaika-Sondierungen auszusteigen sei goldrichtig gewesen, bekundeten beim Dreikönigstreffen am Sonntag in Bautzen sowohl Sachsens FDP-Generalsekretär Torsten Herbst, als auch der Landesvorsitzende Holger Zastrow. Aus sächsischer Sicht vor allem deshalb, weil seine Partei den schnellen Braunkohle-Aussteig hätte mit unterschreiben müssen. „In so eine Koalition kann man nicht gehen“, sagte Zastrow. Es sei herablassend und arrogant, vor allem vonseiten der Grünen, nur aufgrund unbestätigter Theorien den Daumen über eine ganze Region zu senken.

Die FDP sieht sich im Aufwind. Das könne man nicht nur an Umfrageergebnissen ablesen, sondern vor allem daran, dass die Partei wieder steigende Mitgliederzahlen verzeichnen kann. In ganz Sachsen seien in den letzten Wochen 300 neue Mitglieder aufgenommen worden.

Theaterintendant fordert neuen Altstadt-Zugang

Die Mitglieder aus dem Kreisverband Bautzen werden sich demnächst treffen, um sich einen Standpunkt zum Thema Spreebrücke zu erarbeiten. „Wir sollten das Richtige tun und das Falsche lassen“, sagte Mike Hauschild, Kreisvorsitzender der Bautzener FDP. Gastgeber und Gastredner Theaterintendant Lutz Hillmann unterstrich: „Einen zusätzlichen Zugang zur Altstadt muss es geben, es könnte auch eine Seilbahn sein.“

Die Redner beklagten zunehmende Verkrustungen in vielen Bereichen der Gesellschaft. So gab Torsten Herbst zu bedenken, dass die meisten Fehler gemacht werden, in Zeiten, wo es einem gut geht, nicht in der Krise. Es sei zu beobachten, dass vor allem die Berufspolitiker sich satt und selbstzufrieden geben. Dabei sei Deutschland, was zum Beispiel die Digitalisierung angeht, ein Entwicklungsland.

Torsten Herbst forderte mehr Wertschätzung für Leute, die bereit sind, Risiken einzugehen, fleißig und leistungsbereit seien. Holger Zastrow beklagte eine Hyperbürokratisierung, die unter anderem dazu führe, dass die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz sowie der Ausbau der A4 und der B 187 nicht vorankämen. „Wir müssen uns öffnen, die Grundsatzfragen stellen und die Dinge nicht so akzeptieren, wie sie sind“, schlussfolgerte Zastrow. (cs)

zur Startseite