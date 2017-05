FDP-Chef hat einen Herausforderer Bei den Liberalen ist Konkurrenz an der Spitze entstanden. Vize Malorny will wie Zastrow Vorsitzender werden.

Robert Malorny © Marko Förster

Vor dem Parteitag in Glauchau hegt ein weiterer Politiker Ambitionen auf den Vorsitz. Nach Parteichef Holger Zastrow gab nun auch sein Stellvertreter Robert Malorny seine Kandidatur für den Posten bekannt. Der 37-jährige Werksleiter aus Dresden sagte, er sei von Mitgliedern mehrerer Kreisverbände dazu aufgefordert worden. Zudem gab er an, am Samstag mit einem Team antreten zu wollen.

Nach Malornys Darstellung kandidieren mehrere FDP-Mitglieder für weitere Sitze im Landesvorstand, die seinen Antritt als Landeschef unterstützen. Dazu zählten die früheren Landtagsabgeordneten Carsten Biesok und Anja Jonas.

Sollte Malorny Erfolg haben, käme es nach 18 Jahren zu einem Wechsel an der Parteispitze. Zastrow führt die sächsische FDP seit 1999. Fünf Jahre später gelang unter seiner Regie der Wiedereinzug in den Landtag, aus dem die Partei 1994 abgewählt worden war. 2009 bildete die FDP als Juniorpartner eine Koalition mit der CDU, Zastrow war Fraktionschef im Landtag.

Allerdings scheiterte die Partei bei der folgenden Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde. Zastrow, der Dresdner Stadtrat ist, wurde danach als Parteichef bestätigt. Er ist Chef einer PR-Agentur, betreibt ein Ausflugslokal und Weihnachtsmärkte.

