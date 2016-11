FCO zeigt seine Favoritenrolle Neugersdorf besiegt Regionalliga-Schlusslicht Neustrelitz mit 4:0. Und Robert Koch schießt sein zweites Saisontor – per Kopf.

Robert Koch hat das 1:0 für Neugersdorf geschossen. © Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen das Schlusslicht TSG Neustrelitz gewann die Mannschaft aus Neugersdorf vor 311 Zuschauern im eigenen Stadion mit 4:0.

Bereits nach fünf Minuten schoss Robert Koch das erste Tor. Vorausgegangen war ein weiter Ball von Lubos Loucka zu Tobias Gerstmann, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzet und nach innen flankte. Koch brauchte nur noch am langen Pfosten einköpfen – und erzielt sein zweites Saisontor.

Nach weiteren Chancen legte der FC Oberlausitz in der 23. Minute nach. Karl Petrick brachte dazu einen weiten Einwurf vor das Tor, wo TSG-Spieler Jan-Ove Edeling seinen Torwart mit einer Kopfballbogenlampe ins eigene Tor traf.

Neustrelitz kam nur einmal gefährlich vor das Neugersdorfer Tor, als ein Ball sich in der 32. Minute an die Latte senkte, aber heraussprang. Sonst spielten nur die Gastgeber.

Der FC Oberlausitz ging mit verdienter Führung in die Halbzeitpause. Bereits drei Minuten nach dem Wiederanpfiff folgte das 3:0. Erneut brachte Karl Petrick einen weiten Einwurf. Tobias Gerstmann konnte sich am kurzen Pfosten gegen seinen Gegenspieler durchsetzen und schiebte den Ball ins Netz. Schließlich folgte in der 65. Minute das vierte und letzte Tor der Partie, als Marcelo de Freitas Costa aus etwa 20 Metern flach ins Tor trifft. (szo/tc)

