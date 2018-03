FCO unterliegt Hertha BSC II Der FC Oberlausitz Neugersdorf wurde am Sonntagnachmittag in Berlin vom Gastgeber besiegt. Auch ein Spieler-Wechsel in der 76. Minute half da nichts.

Berlin / Neugersdorf. Der FC Oberlausitz Neugersdorf wurde am Sonntagnachmittag in Berlin vom Gastgeber Hertha BSC II besiegt. 24. Die Neugersdorfer unterlagen den Berlinern mit 4:0 beim 24. Spieltag der Regionalliga Nordost.

Das erste Tor schosse Lukas Kraeft in der 13. Minute nach einer Ecke von Maurice Covic. Die beiden nächsten Treffer erzielte Maximilian Pronichev in der 39. und in der 55. Minute. Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielten die Sachsen kurz aggressiver als in der ersten Hälfte - bis sie dann wieder an Fahrt verloren.

In der 76. Minute wechselte der FCO in der Abwehr Paul-Georg Becker gegen Dimitrios Komnos ein. Sidney Friede schoss in der 89. Minute das vierte und letzte Tor für Hertha. Der Schlusspfiff fiel pünktlich in Minute 90. (szo/mrc)

