FCO-Spiel gegen ZFC Meuselwitz endet unentschieden 313 Zuschauer verfolgten die Partie. Der ZFC hatte drei große Torchancen.

Paul-Georg Becker kam ab Minute 34 beim FCO zum Einsatz. © SZ

Region. Die Regionalligapartie ZFC Meuselwitz gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf ist am Sonntagnachmittag torlos zu Ende gegangen. 313 Zuschauer verfolgten das Spiel beim Gastgeber im thüringischen Landkreis Altenburger Land.

Der ZFC hatte drei große Torchancen. So köpfte Le Beau den Ball in der 17. Minute nach einem Freistoß von Weiß in Richtung Tor der Neugersdorfer, traf aber dann die Querlatte. Nach einer Ecke von Weiß köpfte Brinkmann in der 32. Minute die Kugel direkt in die Arme des FCO-Torwarts Samuel Aubele. In Minute 60 schoss Stenzel den Ball aus 25 Metern Entfernung. Aubele war noch mit den Fingerspitzen dran.

Weil FCO-Spieler Oliver Merkel verletzt war, musste er in der 34. Minute gegen Paul-Georg Becker ausgewechselt werden. Zur Halbzeit spielte die Mannschaft des ZFC Meuselwitz besser als der FCO. Gegen Ende des Spiels machten dann beide Teams einige taktische Fehler. (szo/mrc)

