FCO macht den Sack zu 2:0 gewinnen die Oberlausitzer Fußballer in Fürstenwalde. Beide Tore fallen in der zweiten Halbzeit.

Schoss das erste Tor: de Freitas Costa © Florian Richter

Bis kurz nach der ersten Halbzeit sah es nicht so aus, als würde den Oberlausitzern der große Wurf gelingen. Bis zur 8. Minute war erst einmal Abtasten angesagt. Die erste Chance für den FCO gab es in der 10. Minute. Der Ball prallte aber an den Außenpfosten des Fürstenwalder Kastens. Etwa ab der 30. Minute wurde es lebendiger auf dem Spielfeld, der FCO fand zu seinem Spiel. Ein Kopfball in der 42. Minute verfehlte nur knapp das gegnerische Tor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Oberlausitzer spürbar aktiver. In der 63. Minute sorgte de Freitas Costa aus zwölf Metern Entfernung für das erlösende erste Tor. Mit einem Kopfball in der 79. Minute machte Koch dann den Sack zu. So blieb es bis zum Schluss des Spieles. Ein verdienter Sieg. Nur die Tore hätten etwas eher fallen können.

