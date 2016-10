FCO feiert mit Dynamo Abschied von Jan Nezmar Das Freundschaftspiel in Neugersdorf endet 5:0 für Dresden - und damit endet auch die große Karriere eines Tschechen in der Oberlausitz.

Jan Nezmar (Mitte mit weißer Mütze) bekam von den Neugersdorfer Fans dieses Transparent überreicht. © SZ Thomas Eichler

Neugersdorf. Klare Sache für die Gäste aus Dresden, aber das war eher Nebensache. Dynamo gewann das Freundschaftspiel am Samstag Nachmittag beim FC Oberlausitz in Neugersdorf mit 5:0. Vor allem war es aber das Abschiedsspiel für den tschechischen Fußballprofi Jan Nezmar, der jahrelang in der Oberlausitz Rückgrat der Mannschaft war und hier seine große Karriere ausklingen ließ.

Die über 1000 Zuschauer feierten den 39-Jährigen noch einmal, der insgesamt 58 Treffer für den FCO erzielt hatte. Kurz nach der Halbzeitpause verließ das Idol den Platz und überreichte die Kapitänsbinde Neuzugang Robert Koch.

Anschließend sagte der Tscheche dem MDR: „Ich habe viele Freunde hier. Wenn ich Zeit habe, komme ich zum Spiel.“ Er wird Sportdirektor bei Tschechiens Erstligist Slovan Liberec.

Die Tore zum 5:0-Sieg für Dresden erzielten Pascal Testroet (25.), Nils Teixeira (28.), Erich Berko (45.), Aias Aosman (77.) und Stefan Kutschke (86.). (szo)

