FC Oberlausitz siegt souverän Neugersdorf hat sein Heimspiel gegen Luckenwalde gewonnen – dank einem schnellen und späten Tor. Dabei wäre noch mehr drin gewesen, auch ein Ausgleich.

Josef Marek hat das erste Tor in der Partie geschossen – nach zwei Minuten. © Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz siegt gegen FSV 63 Luckenwalde mit zwei zu null. Dabei bot gleich die Aufstellung eine Überraschung: Im Neugersdorfer Tor stand dieses Mal Patrik Klouda statt David Pokorny, weil er nach Auskunft von Trainer Vragel da Silva eine gute Trainingsleistung zeigte. Und die FCO-Spieler begannen druckvoll, sodass bereits nach zwei Minuten der Ball im Netz landete – nachdem Josef Marek aus 15 Metern flach abzog. Kurz darauf folgte eine große Chance durch Bocar Djumo, der nach einem weiten Pass von der Strafraumgrenze schoss und der Ball nur knapp neben dem rechten Pfosten vorbeiging.

Nach der ersten Viertelstunde kamen die Luckenwalder besser ins Spiel. So konnte beispielsweise Klouda zwei Freistöße der Gäste stark parieren, bevor Djumo in der 27. Minute seine nächste Chance erhielt - nur am Schlussmann scheiterte. Kurz vor der Halbzeit wäre dann fast der Ausgleich gefallen, als ein gegnerischer Spieler nach einer Flanke aus fünf Metern volley über das Tor schoss.

Die zweite Hälfte begann mit einem Freistoß durch Stepan Vachousek, der am Torpfosten der Luckenwalder landete. Kurz darauf erhielt Kapitän Karl Petrick seine fünfte gelbe Karte, der damit im Spiel gegen Nordhausen fehlt. In der 60. Minute zwang Djumo den gegnerischen Schlussmann zu einer Parade. Wenige Minuten später kam er nach einer Flanke frei zum Kopfball, doch der Ball ging drüber.

In der 81. Minute entschied Neugersdorf das Spiel. Nach einer Ecke landete der Ball bei Ronald Wolf, der unbedrängt einköpfen konnte. Die letzte Chance bekamen die Luckenwalder. Doch der Ball ging knapp neben dem rechten Pfosten vorbei. So behalten die Hausherren ihre makellose Bilanz gegen die Gäste, die auch das fünfte Spiel gegen sie gewinnen konnten. (szo/tc)

