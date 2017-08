FC Oberlausitz kommt in Auerbach über ein Unentschieden nicht hinaus Vachousek verwandelt einen Strafstoß, aber das reicht nicht.

Stepan Vachousek erzielte das erste Tor im Spiel in Auerbach. © Thomas Eichler

Auerbach. Kein Glück hat der FC Oberlausitz am Mittwochabend im vogtländischen Auerbach gehabt: Am Ende stand es im Spiel in der Regionalliga Nordost gegen den VfB Auerbach 1906 1:1 unentschieden. Zuvor war in der ersten Halbzeit überhaupt kein Tor gefallen. In der 51. Spielminute verwandelte schließlich Stepan Vachousek einen Strafstoß zum 1:0 für den FC Oberlausitz.

Zuvor hatte Sieber den heranstürmenden Djumo regelwidrig zu Fall gebracht und dafür eine Rote Karte kassiert.

Für den Ausgleich sorgte schließlich Zimmermann in der 70. Minute per Kopf. Dieses Resultat konnten die Auerbacher trotz Unterzahl bis zum Spielende halten. (szo)

