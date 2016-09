FC Oberlausitz gewinnt gegen FC Viktoria Berlin

Jordi Vidal wurde in der 66. Minute gegen Oliver Merkel eingewechselt. Das erwies sich als kluger Schachzug, denn in der 76. Minute schoss er das zweite Tor für die Oberlausitzer. © SZ Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz hat am Sonntag beim Auswärtsspiel im Stadion Lichterfelde in Berlin mit 2:0 gegen den FC Viktoria Berlin gewonnen. Somit war es die erste Auswärspartie in dieser Saison, bei der die Neugersdorfer siegten.

Nachdem die Berliner in den ersten Minuten Feldvorteile hatten, schoss Oliver Merkel in der 8. Minute das erste Tor. Gefährlich wurde es in der 34. Minute, als Karim Benyamina von der Gastgeber-Mannschaft knapp am Tor der Oberlausitzer vorbeischoss.

Zweimal wechselte der FCO seine Spieler ein: In Minute 54 kam Tobias Gerstmann für Josef Marek, in der 66. Minute Jordi Vidal für den Torschützen Merkel. Vidal machte dann auch in der 76. Minute das Tor zum 2:0 für die Gastmannschaft. (szo/mrc)

zur Startseite