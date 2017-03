FC Oberlausitz besiegt Hertha Ein 2:0 Sieg gegen Berlin

Josef Marek © SZ Thomas Eichler

Neugersdorf. Der FC Oberlausitz hat sich am Sonntag mit einem 2:0 gegen den Hertha BSC II durchgesetzt. Das erste Tor hatte Bocar Djumo in der 22. Spielminute für die Gastgeber erzielt. Den zweiter Treffer schaffte Josef Marek, in dem er eine Flanke von Krahl in der 86. Minute zum 2:0 Endstand einköpfte. (szo)

