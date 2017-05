FC Oberlausitz besiegt Berliner AK Die Tore erzielten Loucka per Elfmeter und Dittrich.

Lubos Loucka © SZ Thomas Eichler

Neugersdorf. Der FC Oberlausitz hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen den Berliner AK verdient mit 2:0 durchgesetzt. Die Tore erzielten Loucka per Elfmeter in der 42. und Dittrich in der 62. Minute.

