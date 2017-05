FC Bundestag unterstützt Rosenthaler Hilfsprojekt Die Projektgruppe „Kinder von Tschernobyl“ erhielt eine großzügige Spende. Das hilft aber nur vorübergehend.

Günter Hartmann (r.) nimmt von Bundestags-Vizepräsidentin Michaela Noll im Beisein von André Hahn (l.) die Spende entgegen. © Privat

Rosenthal. Das war eine große Ehre für Pfarrer i.R. Günter Hartmann und eine Würdigung der Arbeit der Projektgruppe „Kinder von Tschernobyl“, die er vertritt. Am Dienstag durfte er im Berliner Olympiapark einen Spendenscheck über 17 000 Euro entgegennehmen. Dass ausgerechnet die Rosenthaler bedacht wurden, sei eine Riesenüberraschung, erklärt Hartmann. Das Geld kam beim alljährlichen Benefiz-Fußballturnier zusammen. „Wir bedanken uns beim gesamten Team des FC Bundestag, den Sponsoren des Turniers und vor allem bei Bundestagsabgeordneten André Hahn, der seit vielen Jahren mit unserem Hilfsprojekt verbunden ist und uns als Spendenempfänger vorgeschlagen hat“, so Hartmann. Der Vorschlag von André Hahn (Die Linke) wurde schließlich fraktionsübergreifend unterstützt. Alle beim Turnier antretenden Teams von teilweise großen deutschen Unternehmen leisten eine mehr oder weniger hohe Startgebühr. Der Erlös wird traditionell einem sozialen, insbesondere auf Kinder ausgerichteten Projekt gespendet.

Seit 1992 gibt es die Projektgruppe in Rosenthal. Sie ermöglicht jedes Jahr weißrussischen Kindern einen vierwöchigen Erholungsaufenthalt im Rosenthaler Rüstzeitheim der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde. Über 650 Kinder profitierten schon davon. André Hahn hat auch selbst Gastkinder betreut. Im Januar 2018 werden sich wieder Tschernobyl-Kinder in Rosenthal erholen. Unzählige herzliche Freundschaften sind entstanden. „Wie notwendig die physische und psychische Stärkung für diese Kinder ist, sehen wir bei unseren Besuchen in Weißrussland“, erklärt Hartmann. Die Betroffenen leben seit der Reaktorkatastrophe von 1986 in und um Tschernobyl auf stark verstrahlter Erde. Hilfe sei noch über viele Jahre hinweg unerlässlich. Diese Spende ist eine sehr große Hilfe. Langfristig würde man aber weiterhin das ehrenamtliche Engagement vieler Unterstützer benötigen.

