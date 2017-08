Favoritensiege beim Auftakt zur Mittagszeit Die Top-Teams lassen sich auch von der neuen Anwurfzeit in der Handball-Bundesliga nicht stoppen. Doch nicht nur Leipzig hat mehr Mühe als erwartet.

Philipp Weber (mit Ball) ist zurück beim SC DHfK Leipzig – und wie. Mit elf Treffern hatte der Rückraumspieler großen Anteil am Auswärtssieg in Minden. © Eibner/Strohdiek

Richtig zufrieden war Nikolaj Jacobsen nicht. Nach dem 26:24-Sieg zum Saisonauftakt beim TBV Lemgo gab der Meistertrainer der Rhein-Neckar Löwen zu, dass ihn viele „Sachen geärgert haben“. In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft schlecht gedeckt, in der zweiten Halbzeit zu unkonzentriert gespielt. „Da haben wir zu viele Bälle weggeworfen“, sagte der Däne beim TV-Sender Sky, der erstmals live übertragen hat. Trotzdem reichte es zum glanzlosen Sieg des Titelverteidigers, zu groß sind die Klassenunterschiede.

Absolut keine Probleme hatte indes der Vorjahres-Dritte SG Flensburg-Handewitt bei seinem Aufgalopp gegen TuS N-Lübbecke. Das Heimspiel gegen den Aufsteiger endete für den ersten Tabellenführer der Saison mit einem standesgemäßen 37:23. Allerdings musste der neue Cheftrainer Maik Machulla zugeben: „Ich bin wirklich froh und zufrieden. Das letzte Mal, dass ich so nervös war – ich glaube, das war in der Schule.“ Die ungewohnte Anwurfzeit um 12.30 Uhr, zu der ab sofort jeden Sonntag vier Partien stattfinden, war für den gebürtigen Greifswalder aber kein Thema: „Über Dinge nachzudenken, die man nicht ändern kann, kostet nur Energie“, sagte er.

So sieht man das auch in Leipzig beim SC DHfK. Um den Biorhythmus der Spieler an die durchaus umstrittene Zeit zu gewöhnen, hat man in der Woche vorm Auftakt zur Mittagszeit trainiert. Und trotzdem benötigte der Vorjahresachte beim Ernstfall in Minden mehr als eine Halbzeit, um zum gewohnt starken Abwehrspiel zu finden. 29:26 gewannen die Leipziger am Ende. „Wir sind überglücklich über den Sieg. Eigentlich zeichnet uns eine gute Abwehr aus, doch in der ersten Halbzeit haben wir in der Deckung keine gute Leistung gezeigt“, sagte André Haber, Leipzigs neuer Cheftrainer. Zur Pause hieß es noch 14:16 aus Sicht des SC DHfK, und der bisherige Assistent, der bekanntlich Bundestrainer Christian Prokop beerbte, wird in der Kabine deutliche Worte gefunden haben.

Denn nach dem Seitenwechsel spielten die Leipziger sichtlich konzentrierter, ließen nur noch zehn Gegentreffer zu. Im Angriff erfüllten sich dagegen gleich viele Hoffnungen, die der SC DHfK insbesondere in die Rückholaktion von Philipp Weber gesetzt hat. Nach einer Saison im hessischen Wetzlar kehrte der Rückraumspieler als Torschützenkönig nach Leipzig zurück und demonstrierte seine Klasse. Mit elf Toren, davon fünf Siebenmetern, hatte Weber großen Anteil am hart erkämpften Auswärtssieg in Ostwestfalen. „Im Angriff haben wir über die komplette Spielzeit immer gute Lösungen gefunden. Entscheidend für den Erfolg war jedoch, dass meine Mannschaft auch bei einem zwischenzeitlichen Rückstand von vier Toren immer an den Sieg geglaubt hat“, sagte Haber nach seinem Debüt.

Erst in der 44. Minute gelang den Gästen in Minden der Ausgleich zum 20:20. Einige tolle Paraden von Torwart Jens Vortmann und die starke Leistung von Weber bescherten ihnen dann doch noch den erhofften Auftakt nach Maß.

Unterdessen setzte der SC Magdeburg seine Erfolgsserie fort. Durch das 33:26 gegen Aufsteiger TV Hüttenberg ist die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert saisonübergreifend seit 20 Bundesligaspielen ungeschlagen. (dpa, mit SZ)

