Handball Favoritensieg in Waldheim Die Markranstädterinnen kontrollierten über 60 Minuten die Szenerie.

Qualifikationsspiel DHB-Pokal Frauen: SC Markranstädt – HSV Marienberg © Dietmar Thomas

Der favorisierte Drittligist SC Markranstädt hat am Sonntag vor 150 Zuschauern in der Waldheimer Werner-Melzer-Stadtsporthalle das Qualifikationsspiel zum DHB-Pokal der Frauen gegen Viertligist HSV Marienberg mit 38:30 (19:12) gewonnen.

In der von den Neudorf/Döbelner Schiedsrichtern René Hennig und Heiko Störr geleiteten gutklassigen Paarung kontrollierten die Markranstädterinnen über 60 Minuten die Szenerie, wobei der Klassenunterschied allerdings nur phasenweise sichtbar wurde. Der Sieger des Spieles, SC Markranstädt, trifft nun am 6./7. Mai in einem weiteren Qualifikationsendspiel um den Einzug in den DHB-Pokal auf den eine Woche vorher in Döbeln ermittelten Sachsenpokalsieger.

