Favoriten straucheln Weder Hochweitzschen noch Hartha haben ihre Heimspiele gewonnen. Dennoch bleiben beide in der Tabelle vorn.

Alexander Glauch (SG Döbelner SC II/Mochau) scheitert in dieser Szene an Hohnstädts Torhüter Daniel Haase. Während die Döbeln/Mochauer Tabellenletzter bleiben, kletterte der Hohnstädter SV auf den dritten Platz. © André Braun

Nichts da mit zweistellig. Der SV Medizin Hochweitzschen musste sich in der Fußball-Kreisliga gegen den Tabellenvorletzten Blau-Weiß Altenhain mit einem 3:3 begnügen. In Anbetracht der Tabellensituation hatte der DA in der Spieltagvorschau einen deutlichen Sieg des Spitzenreiters vorausgesagt. Doch die Altenhainer setzten auf eine starke Defensive und schnelles Umschaltspiel und entführten einen Punkt. Dabei kam es den Gästen nicht ungelegen, dass sie schon nach drei Minuten einen Fehler der Heimelf zum Führungstreffer nutzen konnten. Auch vom Ausgleichstreffer der Mediziner ließen sich die Blau-Weißen nicht schocken. Im Gegenteil, sie setzten auf die Schnelligkeit von Denny Heller. Der sorgte mit zwei Treffern für die erneute Führung der Gäste. Immerhin konnten die Hochweitzschener aber noch einen Punkt retten, weil sie sich in der Schlussphase mit großem Kampfgeist gegen die Niederlage stemmten.

Trotz des Verlustes von zwei Punkten machten die Medizin-Fußballer gegenüber Verfolger BC Hartha sogar noch Boden gut. Die Harthaer boten gegen den FSV Dürrweitzschen eine schwache Vorstellung und mussten eine 2:4-Schlappe einstecken. Platz zwei bleibt dem BC dennoch erhalten. Ebenso wie die Westewitzer mussten die Harthaer einem schnellen Rückstand hinterherlaufen. Auch ihnen gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Danach sorgten die Dürrweitzschener aber mit drei Treffern für die Entscheidung. „Unsere Spieler haben einfach keine anderen Mittel gefunden, als sich immer wieder auf Gespräche mit dem Schiedsrichter einzulassen“, kritisierte BC-Präsident Matthias Scheidig. Höhepunkt dieser Entwicklung war die Gelb-Rote Karte für Benjamin Bamburski in der Schlussminute.

Auf den dritten Platz ist nun der Hohnstädter SV gerückt. Der HSV fertigte die Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau auf deren Platz mit 6:1 ab und bleibt weiter ungeschlagen. Dabei hatten die Gastgeber gut begonnen und waren durch einen Treffer von Kevin Niepel in Führung gezogen. Doch danach verloren die SG-Spieler komplett den Faden und lagen schon zur Pause mit 1:4 fast aussichtslos zurück. Mit 24 Gegentoren in fünf Spielen ist die SG-Elf bisher die „Schießbude“ der Liga.

Vor einer Woche noch Tabellendritter, ist der ESV Lok Döbeln nun auf den fünften Platz abgerutscht. Schuld ist die Heimniederlage gegen den SV Medizin Zschadraß. Nach Auffassung von Lok-Trainer Frank Domaniecki ist für seine Mannschaft durchaus ein Punkt drin gewesen, doch letztendlich war die Fehlerquote zu hoch. So wurden zwei Treffer der Gäste durch dicke Patzer begünstigt, zudem ließ der ESV hochkarätige Gelegenheiten ungenutzt. „Die Zschadraßer haben die reifere Spielanlage gezeigt und unsere Fehler bestraft“, so Domaniecki.

Der SV Klinga/Ammelshain hat gegen den SV 29 Gleisberg seinen ersten Sieg eingefahren und ist ebenso wie Hochweitzschen und Hohnstädt noch ungeschlagen. Gleisberg rutschte durch die zweite Niederlage in Folge um zwei Tabellenplätze ab.

Im vierten Saisonspiel hat es für die SG Zschaitz/Ostrau II mit dem ersten Sieg geklappt. In Leisnig gewann die SG-Elf deutlich mit 4:0. Eine Verbesserung in der Tabelle bringt das nicht, aber immerhin ist der Abstand zu den davor platzierten Teams geringer. (DA/bch/hmi/dsc)

