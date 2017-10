Favoriten-Quartett setzt sich durch Die Altenberger kämpfen wie die Löwen, verpassen aber die Überraschung. Freitals Reserve eliminiert den Pokal-Schreck.

Die Wilsdruffer Reserve, hier mit Martin Lau (2.v.l.) im Zweikampf, lieferte gegen Favorit Heidenau lange Zeit ein starkes Spiel ab. Vierfach-Torschütze Tomas Künzl (li.) bekam man aber nicht in den Griff. © andreas weihs

Aufgeteilt zu zwei gleichen Teilen wurde am Wochenende das Kreispokal-Achtelfinale ausgetragen. In den vier Sonnabend-Begegnungen gab es dabei ausnahmslos Favoritensiege. Kreisoberliga-Tabellenführer Heidenau brauchte allerdings in Wilsdruff gegen die Reservemannschaft der Gastgeber gut siebzig Minuten, um der ihm zugedachten Rolle gerecht zu werden.

Zwar gingen die Elbstädter bereits in der 1. Spielminute durch Tomas Künzl in Führung, die Oliver Franz nach einer Viertelstunde sogar ausbauen konnte, doch danach ließen sie die Zügel mächtig schleifen. Motor nutzte die Konzentrationsmängel der Gäste aus und kämpfte sich zurück in die Partie. Routinier Stefan Krüger mit einem Traumtor und Philipp Lotze konnten so verdient für Motor zum 2:2-Pausenstand ausgleichen. Auch als Oliver Franz die Heidenauer in der 49. Minute erneut in Front schoss, gab sich der A-Kreisligist noch nicht geschlagen, denn Dirk Mörbitz konnte per Strafstoß elf Minuten später erneut den Gleichstand herstellen.

Im Endspurt fehlten den unterklassigen Hausherren dann aber die „Körner“ gegen einen immer stärker auftrumpfenden Gegner, sodass sich mit dem zweiten Treffer von Tomas Künzl zum 3:4 der Viertelfinal-Einzug des HSV immer deutlicher abzeichnete. Noch zweimal Künzl und Frank Zieger sorgten für den erwartet deutlichen Gästesieg, der jedoch gemessen am Spielverlauf etwas zu hoch ausfiel.

Ein einziger Treffer von Daniel Eichstädt entschied hingegen das Duell der beiden Ligakontrahenten 1. FC Pirna und den angereisten Altenbergern auf dem Rasenplatz in Altrottwerndorf. Den Gastgebern merkte man über die gesamten neunzig Minuten an, dass sie nach den zuletzt sehr durchwachsenen Meisterschaftsleistungen gehörig unter Druck standen. Daran änderte auch der frühe Führungstreffer nichts. Vielleicht hätte ein zweites Tor, Chancen dazu gab es reichlich, für die sprichwörtliche „Befreiung“ im Club-Team gesorgt. Doch dieses blieb aus, weil man über die gesamte weitere Spielzeit zu umständlich im gegnerischen Strafraum agierte oder am glänzend aufgelegten Stahl-Torwart Tim Kaden scheiterte. So schnupperten die kämpferisch starken Osterzgebirgler, bei denen Marcus Kaufmann als Sturmspitze unermüdlich rackerte, bis zum Schluss am möglichen Ausgleich, mussten aber letztlich den verdienten Pirnaer Sieg anerkennen. Dies spiegelte sich auch im Fazit von BSG-Mannschaftsleiter Martin Bachmann: „Meine Jungs haben gekämpft wie die Löwen. Das macht Mut für den Abstiegskampf in der Kreisoberliga. Trotz des knappen Resultates geht der Erfolg der Gastgeber in Ordnung“.

Bereits zur Mittagszeit ertönte der Anpfiff zum Pokal-Heimspiel der Pirnaer Reservemannschaft gegen Kreisoberliga-Aufsteiger Stahl Freital II. Der bisherige Favoritenschreck des laufenden Wettbewerbes, Pesterwitz und Dorfhain mussten gegen den B-Kreisligisten bereits die Segel streichen, konnte auf dem Kunstrasenplatz in Pirna-Sonnenstein jedoch nicht für eine weitere Überraschung sorgen. Die Stahl-Elf zeigte eine hoch konzentrierte Leistung, machte sich aber mit einer ungenügenden Chancenverwertung lange das Leben selbst unnötig schwer. So schmeichelte der Zwischenstand von 1:1 bis weit hinein in die zweite Spielhälfte den Gastgebern. Oliver Jäpel zur Gästeführung und Alexander Eichelbaum hatten getroffen. Dann lief jedoch der erstmals in dieser Saison für Freital spielende Jäpel zu ganz großer Form auf und sorgte per lupenreinem Hattrick für klare Verhältnisse auf dem Platz. Den auch in der Höhe verdienten blau-weißen Sieg machte schließlich Routinier Benny Beer mit seinem ersten Pflichtspieltor seit seiner Rückkehr zu Stahl zum 5:1 perfekt.

Wesentlich spannender ging es in einem weiteren direkten Aufeinandertreffen zweier Kreisoberligisten zwischen Neustadt und Stolpen zu. Die Burgstädter verpassten die mögliche Pausenführung durch einen von Dario Oehmgen vergebenen Foulelfmeter. Er fand in SSV-Schlussmann Carsten Buhl seinen Meister. In der 57. Minute schoss Blitz-Neuzugang Rico Hartwig nach Vorlage von Anton Kling die Neustädter in Front. In der bis zum Schluss umkämpften und ausgeglichenen Partie fiel schließlich erst in der Schlussminute per Elfmeter, den Daniel Weber sicher für Neustadt verwandelte, die Entscheidung.

