Futsal Favorit setzt sich durch Die SpG Leisnig/Hartha hat ihren Heimvorteil genutzt. Ganz ohne Punktverlust bleibt sie nicht.

Von der Favoritenrolle ließen sich die Fußballer der SpG Leisnig/Hartha nicht beeindrucken. Obwohl die Mannschaft in der Landesklasse aktiv ist, durfte sie bei den Hallenkreismeisterschaften der B-Junioren des Fußballverbandes Muldental/Leipziger Land im Futsal mitspielen. Möglich war dies, weil der BC Hartha Gastgeber war.

Die Leisnig/Harthaer starteten mit einem 1:0-Erfolg gegen den späteren Zweiten, SpG Frohburg/Frankenhain, in das Turnier. Da sie auch die nächsten vier Spiele gewinnen konnten, standen sie schon ihrer letzten Begegnung als Kreismeister fest. Gegen die Spielgemeinschaft Zschaitz/Roßwein/Lok Döbeln gaben die Gastgeber dann auch beim 3:3 die einzigen Punkte ab. Die Zschaitzer blieben ebenso wie der spätere Sieger ungeschlagen, holten aber „nur“ den dritten Platz. Das Team von Trainer Immo Barkawitz holte bis auf einen Sieg gegen die SpG Lobstädt/Deutzen/Borna II nur Unentschieden und kamen so nur auf acht Punkte. Immerhin hatten die Zschaitzer mit Richard Haase den besten Torschützen des Turniers in ihren Reihen.

Auch im Kampf um die weiteren Plätze ging es knapp zu. Letztendlich holten sich die Fußballer aus Wurzen aufgrund der besseren Tordifferenz Rang vier vor der punktgleichen SpG Lobstädt/Deutzen/Borna II. Mit einem Punkt weniger landete der Hohnstädter SV auf Rang sechs. Die SpG Großbothen/Sermuth wurde abgeschlagen Letzter, sicherte sich aber gegen den späteren Dritten einen Zähler. (DA/fk)

