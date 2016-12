Favorit findet nicht ins Spiel Der SV Niederau muss sich im letzten Heimspiel gegen die SG Zabeltitz/Großenhain mit einem Punkt begnügen.

Niederaus Torhüter Falk Heyne ist auch in dieser Situation nicht zu überlistern. Mit guten Paraden hielt er seine Mannschaft im Spiel. © privat

Am Samstag war wieder Heimspieltag für den SV Niederau I in der Handball-Verbandsliga der Männer. Diesmal konnte man die SG Zabeltitz/Großenhain in der Sporthalle Priestewitz begrüßen. Auf Grund der Tabellensituation sollte es eigentlich eine klare Sache für Niederau werden, was sich allerdings sehr schnell als Wunschdenken herausstellte.

Die ersten 20 Minuten der Partie konnten die Niederauer mit einer starken Abwehrleistung glänzen, so dass der Gegner kaum Möglichkeiten fand, den Ball im Tor zu versenken. Das taten die Gastgeber jedoch auch nicht. Im Angriff wirkte Niederau kraftlos, es gab unzählige Fehlpässe und der letzte Wille, hier als Sieger vom Platz zu gehen, war nicht zu erkennen. Der Trainer nahm natürlich die nötige Auszeit, aber auch diese Ansagen wurden kaum umgesetzt. Somit stand es zur Pause 10:13.

Die zweite Hälfte begann ohne sichtbare Veränderungen. Nach 40 Minuten schienen jedoch die ersten Niederauer munter zu werden, nun wurde mit mehr Herz und Kampfgeist gespielt. Torhüter Falk Heyne spielte hierbei eine wichtige Rolle, denn er hielt unzählige klare Chancen der Gegner, so dass Niederau im Spiel blieb. Die Fehler im Angriff konnten jedoch nicht komplett eingestellt werden. Damit blieb es ein spannendes Spiel, bei dem sich Niederau kein einziges Mal in Führung setzen konnte. Im letzten Angriff übernahm glücklicherweise Michael Kirste die Verantwortung und versenkte den entscheidenden Ball, so dass man sich am Ende mit einem 25:25 verabschieden konnte. (T. Lessig)

