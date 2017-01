Favorit bleibt unbezwungen Die SG Leisnig/Hartha hat beim B-Juniorenhallenturnier in Roßwein den Siegerpokal geholt.

Szene aus dem Spiel der beiden Mannschaften des Gastgebers. Die zweite Vertretung (grüne Trikots) setzte sich deutlich mit 8:2 durch. © Dietmar Thomas

Die B-Junioren der Spielgemeinschaft Leisnig/Hartha sind beim Hallenturnier der SG Zschaitz/Roßwein/Lok Döbeln in der neuen Roßweiner Stadtsporthalle als klarer Sieger vom Feld gegangen. Die SG-Kicker, die in der vergangenen Saison in die Landesklasse Nord aufgestiegen waren, gewannen alle Spiele und holten sich damit den Siegerpokal. Zudem stellte der Turniersieger mit Felix Rupf den besten Spieler.

Auch die Gastgeber waren am Ende nicht unzufrieden. „Wir haben die Zusammensetzung unserer beiden Mannschaften ausgelost“, sagte Trainer Matthias Klöden. Dabei harmonierte die zweite Vertretung offenbar besser als die erste Mannschaft. Im Duell gegeneinander behielt die „Zweite“ mit 8:2 deutlich die Oberhand. In der Gesamtplatzierung landete das Team mit sieben Punkten auf Rang zwei. Zudem sicherte sich Justin Schlag mit acht Treffern die Torjägerkrone.

Weniger glücklich verlief das Turnier für die „Erste“ des Gastgebers, die alle Spiele verlor. Gegen den VfB Saxonia Halsbrücke lag zumindest ein Unentschieden im Bereich des Möglichen, doch praktisch mit der Schlusssirene ging auch dieses Spiel verloren. Die Halsbrücker sicherten sich dadurch den dritten Platz vor der SG 1899 Striegistal. Als bester Torwart wurde Leon Hilliger (SG 1899 Striegistal) am Ende des Turniers ausgezeichnet.

zur Startseite