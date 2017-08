Faustschlag ins Gesicht

Geldautomat aufgebrochen

Stauchitz. Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag gewaltsam durch ein Fenster in einen Einkaufsmarkt an der Riesaer Straße ein. Im Inneren rissen die Täter einen Geldautomaten aus der Wand. Es gelang ihnen offenbar nicht, an die Geldkassette zu gelangen. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Spuren am Tatort deuten daraufhin, dass die Unbekannten einen Kleintransporter oder einen kleinen Lkw nutzten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern und zum genutzten Fahrzeug machen können. Diese melden sich bitte telefonisch unter 03514832233 bei der Dresdner Polizei.