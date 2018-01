Fausthiebe wegen einer Drohne

Planenschlitzer erbeuten 200 Reifen Wilsdruff. Abermals waren auf der Autobahnraststätte Dresdner Tor Diebe unterwegs, die Planen von Lkws aufschlitzen, um an Beute zu kommen. In der Nacht zum Dienstag hatten sie es auf einen polnischen Sattelzug der Marke abgesehen. Sie schlitzten offenbar zunächst die Plane auf, um zu schauen, was der Lkw geladen hatte. Anschließend öffneten sie die hinteren Ladetüren und stahlen nach einer ersten Einschätzung rund 200 Reifen. Die Pneus der Marke Goodyear in verschiedenen Größen haben einen Wert von etwa 10000 Euro. Der übrige Sachschaden wurde auf rund 100 Euro beziffert.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht Dippoldiswalde. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag der vergangenen Wochen gegen 11.10 Uhr auf dem Parkplatz der AOK Geschäftsstelle (Hinterhof) an der Brauhofstraße ereignet hatte. Ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug war gegen das Heck eines parkenden gelben Opel Corsa gestoßen und hatte einen Sachschaden von geschätzten 1500 Euro verursacht. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Zeugen, welche den Zusammenstoß beobachtet haben und weitere Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde sowie die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Cannabis in Wohnung sichergestellt Pirna. Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte in Pirna. In einer Wohnung an der Lauterbachstraße stellten sie am Dienstagabend Cannabis und entsprechende Konsumutensilien sicher. Anwohner hatten die Polizei informiert, dass es im Treppenhaus häufig nach Cannabis riechen würde. Die Polizisten gingen dem Hinweis nach und stellten in besagtem Haus den aufdringlichen Geruch fest, der offenbar aus einer Wohnung drang. Als nach dem Klopfen der Beamten die Tür geöffnet wurde, verstärkte sich der Cannabisgeruch enorm. Zudem sahen die Polizisten beim Blick in die Wohnung ein entsprechendes Rauchgerät. Letztlich fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, unter anderem in Form von Blütenstengeln. Gegen die Mieter der Wohnung (m/17, m/20) wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.