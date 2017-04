Faustballer versprechen Sensation Torsten Martin steht ein aufregendes Wochenende in Heidenau bevor. Er muss organisieren und will auch noch den Titel gewinnen.

Künstler am Ball und Organisationsgenie: Torsten Martin. © Leichsenring

Noch hält sich die Aufregung bei Torsten Martin in Grenzen. Doch je näher das Wochenende rückt, umso größer wird sie. In Heidenau ermitteln die Männer in der Altersklasse 45 am Wochenende den Deutschen Meister im Faustball. Martin spielt dabei eine Doppelrolle. Er gehört zum Team der Organisatoren und ist Kapitän der Faustballer.

Das Training zweimal die Woche wurde durchgezogen. Wenn sich Heidenau am Sonnabend nicht für das Finale der sechs besten Teams qualifizieren würde, wäre das so ziemlich das Schlimmste, was passieren könnte. Immerhin hat Heidenau einen Titel zu verteidigen. Zweimal schon wurden die Männer Deutscher Meister. Das dritte Mal wäre eine Sensation. „Kaum einer Mannschaft im Landkreis ist es in den vergangenen Jahren gelungen, einen solchen Titel dreimal in Serie zu erringen“, so Martin Leichsenring vom Organisationskomitee. „Alle sind gut drauf“, sagt Torsten Martin. Und die Vorbereitungen sind abgeschlossen, sportlich wie organisatorisch. Das Anbringen eines Seiles für das Banner mit den Sponsoren war eine der letzten Aufgaben auf der Liste der Organisatoren.

Die Faustballer freuen sich auf gute Stimmung und viele Besucher. 250 zum Finale am Sonntag wären gut, meint Martin. Immerhin versprechen die Sportler den Zuschauern spannende Spiele und eine unvergessliche Meisterschaft. Am Ende will Martin sagen: „Wir sind zum dritten Mal Deutscher Meister geworden.“ Das wäre auch ein Dankeschön an Bernd Martin. Der Vater von Torsten Martin hat den Faustball in Heidenau erfolgreich gemacht.

zur Startseite