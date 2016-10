Faust trifft IT-Managerin Brauerei und SZ holen eine furiose Idee in die Reihe „Bier & Kultur“. Einen Goethe, den es so bisher noch nie gab!

Die bekannte Dresdner Puppenspielerin Cornelia Fritzsche und ihr Bühnenpartner Frank Weiland entstaubten den guten, alten Faust und holten ihn ins Heute. Ihr Faust spielt im Arbeitsamt. Die Besucher bei „Bier & Kultur“ am Freitagabend in Radeberg waren begeistert. © Thorsten Eckert

Die bekannte Dresdner Puppenspielerin Cornelia Fritzsche könnte es sich ja eigentlich relativ einfach machen. Sie könnte ihre legendäre Puppen-Ratte – Ursula von Rätin – nehmen und spielen, spielen, spielen. Tut sie auch. Aber eben nicht „nur“ mit ihrer Ratte. Sondern sie hat sich gemeinsam mit dem Dresdner Schauspieler und Puppenspieler Frank Weiland den Faust hergenommen, den sie Freitagabend bei „Bier & Kultur“ im Conrad-Brüne-Haus der Radeberger Exportbierbrauerei präsentierte, der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von SZ und Brauerei.

Goethes Zweiteiler also, der in Zeiten leichter Comedy-und-Privatfernseh-Muse irgendwie immer schwerere Kost zu werden scheint. Cornelia Fritzsches Faust – der erste Teil der Tragödie – spielt dabei im Arbeitsamt. Sie und ihr Bühnenpartner schlüpfen an diesem Abend in die Rollen einer arbeitslosen IT-Managerin und eines Malermeisters. Er soll die Räume auf Vordermann bringen, sie hat von der für sie zuständigen Betreuerin die Aufgabe bekommen, sich mit dem Faust zu befassen. Sonst wird ihr das Geld gestrichen. Wer am längeren Hebel der Sozial-Maschine sitzt, kann sich schon mal solche eigenwilligen Aufgaben ausdenken. In dieser Stück-Idee liegt jedenfalls eine Menge bitterböser Sarkasmus. Und viel Raum für augenzwinkernde Satire und knallharten Realismus. Auch ein überraschendes Ende fehlt nicht!

Ein Wagnis

Und dennoch ist das Ganze auch ein Wagnis! Ausgerechnet Faust!? Das Stück, das Schülergenerationen im Deutschunterricht zum Verzweifeln bringt. Goethes philosophische Ausschweifungen sind nichts für lockeres Gehirnjogging, sondern eher harter Marathon der Synapsen. Aber am Ende wollten die Radeberger Freitagabend die beiden Akteure im Conrad-Brüne-Haus gar nicht von der kleinen Bühne lassen. Das Wagnis ist gelungen! Und das Publikum ist aus dem Häuschen! Wohl auch, weil hier nicht nur Menschen mit Puppen, sondern irgendwie auch die Puppen mit den Menschen spielten. Grandios.

Und Cornelia Fritzsche klopfte dem Text kräftig den Staub aus den Zeilen, den der gute alte Faust seit den Jahrhunderten mit sich herumschleppen muss. Was nicht nur mit Blick auf heutzutage immer häufiger anzutreffende Staub-Allergien gut ist, sondern vor allem die Genialität und Weitsicht offenlegt, die im vermeintlich so altbacken daherkommenden Meisterwerk des Altmeisters Goethe stecken. Wie hatte Cornelia Fritzsche schließlich grinsend am Rande des Abends erzählt: Nach einer Vorstellung in Dresden war eine Frau fröhlich aufgeregt zu ihr gekommen und hatte freudestrahlend erklärt, endlich habe sie den Faust mal verstanden.

Der Sinn des Lebens

Und auch an diesem Freitagabend im Conrad-Brüne-Haus zeigt sich durch dieses Freischneiden des ein wenig verästelten wort- und gedankengewaltigen Baumes die im Goethe'schen Text steckende, hochmoderne Grundfrage nach dem wirklichen Sinn des Lebens. Oder wie es der klassische Faust in seinem längst zum geflügelten Wort gewordenen Satz mit Blick auf den beim Osterspaziergang in Gestalt eines Hundes daherkommenden Mephisto sagt: Das also war des Pudels Kern … Denn was ist denn der Sinn? Reichtum? „Am Golde hängt doch alles“, lässt Goethe sein Gretchen sagen, das der mit seinem Sein in der trockenen Wissenschaft unzufriedene Dr. Faust in einem Anflug von Gefühl unbedingt für sich gewinnen will.

Oder besteht dieser Lebenssinn vor allem in einem – zwar gut bezahlten – Job, der aber weder Spaß macht noch im moralischen Rahmen bleibt? Und so zeigt sich die fast schon kabarettistische Idee, den Faust im Arbeitsamt spielen zu lassen, als wirklich genial! Denn genau dort – im Amt, das sich Agentur nennt – stellen sich ja all diese Fragen mit brutaler Brisanz.

Und doch verloren die beiden Akteure trotz der Schwere nie die Leichtigkeit. Selbst das tragische Ende Gretchens kontern sie mit sächsischem Humor. Und überhaupt: Gut gesetzte Pointen und hintersinnig perfekt gemauerte Sprachgebäude, eine furiose Mischung aus Goethes Original-Text und sehr guten heutigen Zutaten der beiden – ein wunderbarer Abend, dazu ein Abend nicht „nur“ für den Kopf, sondern einer auch fürs Herz.

„Bier&Kultur“ wieder am 2. Dezember um 19.30 Uhr mit SZ-Kolumnist Dr. Peter Ufer und musikalischer Begleitung beim Weihnachtsprogramm „Heute, Freunde, wird’s was geben.“ Tickets für 20 Euro ab sofort Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr in der Radeberger Brauerei, telefonisch unter Telefon 03528 454260 oder info@radeberger.de

