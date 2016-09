Faust für Mutige Die Rockoper wird nur einmal in Bischofswerda aufgeführt, die anderen Vorstellungen wurden abgesagt. Als Nächstes wurde „Goethes Erben“ verpflichtet.

Die Rockoper Faust ist nur einmal in Bischofswerda zu sehen. © Manthey Event GmbH

Die Schülervorstellung „Faust – die Rockoper“ am kommenden Freitagvormittag im Kulturhaus Bischofswerda ist mit 600 Karten ausverkauft. Die Besucher kommen nicht nur aus der Stadt, sondern unter anderem auch aus Zittau, Bad Muskau und Neusalza-Spremberg, sagte Eventmanager Jens Werner jetzt auf Anfrage. Drei weitere Aufführungen waren geplant – zwei am Tage für Schüler und eine am Abend für Erwachsene. Weil im Vorfeld dafür zu wenig Tickets verkauft wurden, sagte der Veranstalter nun diese Vorstellungen ab. Die Vorverkaufsstellen nehmen die Karten zurück.

Die Rockoper mit Originaltexten von Goethe ist seit langem die erste Kulturveranstaltung, die wieder im Kulturhaus Bischofswerda stattfindet. Dass die Resonanz geringer als erhofft ist, ist bedauerlich. Auf Nachfrage in Schulen habe es zum Beispiel geheißen, Goethes Faust werde erst im zweiten Schulhalbjahr im Deutschunterricht behandelt, sagte Jens Werner.

Der Eventmanager plant schon mit den nächsten Veranstaltungen. Am 1. Oktober bringt die Band „Goethes Erben“ Dark-Wave und Gothic ins Kulturhaus. Unter dem neuen Eigentümer kehrt der beliebte Nachtflohmarkt ins Haus zurück – Premiere ist am 29. Oktober. Und dann steht für dieses Jahr noch eine große ultimative Ü-30-Party ins Haus, organisiert von den langjährigen Partnern des Hauses ATeams und Vegastar. Sie findet am Sonnabend, dem 26. November, statt. (SZ)

Karten für „Goethes Erben“ unter www.eventim.de/goethes-erben-sara-noxx-bisc

