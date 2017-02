Fauchende Dampfmaschinen faszinieren Publikum Der Dampfmaschinentreff in Niesky war auch in diesem Jahr ein Publikumserfolg.

Hans Köhler aus Hoyerswerda zählt zu den Stammgästen der traditionellen Dampfmaschinenausstellung im ACO-Autohaus Henke im Gewerbepark Niesky-Süd. © Rolf Ullmann

Das ACO-Autohaus Henke hat am Sonntag erneut einen wahren Besucheransturm erlebt, als mehr als 200 der kleinen fauchenden Dampfmaschinen dem Publikum während der traditionellen Ausstellung präsentiert wurden. Die Waldeisenbahn Muskau sowie das Museum für Technik und Handwerk in Sagar präsentierten sich wie in den Jahren zuvor mit ihren Ständen. Zudem warben sie mit Flyern und anderen Informationsmaterial, um Besucher für ihre Einrichtungen. Auch richtige Traktoren waren zu sehen. (szo)

