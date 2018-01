Fauchen, Säuseln, Brabbeln

Meines Erachtens sollte es ein Ziel der Hersteller sein, alle Fahrzeuge so leise zu machen wie kostentechnisch vertretbar. Da geht noch was! Lärm zählt ja bekanntermaßen zu den bedeutendsten Stressoren in der heutigen Zeit. Ich finde es beschämend, dass ausgerechnet die Sächsische Zeitung in einem tendenziell verharmlosenden Artikel solche Marketingsprüche übernimmt, wie: „Es geht um eine Abgrenzung zur Serie, um automobile Persönlichkeit.“ Unter anderem in der Stadt Mannheim zieht man inzwischen die Auto-Poser, die andere Leute unfreiwillig mit ihrem Auspufflärm beglücken, konsequent aus dem Verkehr und straft sie ab.