Fasziniert von Dynamo

Er würde sein Erfolgsgeheimnis vielleicht sogar verraten, meint Hannu Järvenpää. Der Finne hat mit den Lausitzer Füchsen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga 2 erreicht – und wie überraschend das ist, zeigt seine Wahl zum Trainer des Jahres. Das sei eine große Sache und er sehr stolz darauf, meint der 53-Jährige, aber er will das nicht für sich allein verbuchen. „Ich sehe diese Auszeichnung als Ehre für die gesamte Mannschaft und das Team drum herum“, sagt er.

Järvenpää ist ein Weltenbummler, hat während seiner Karriere als Stürmer in der nordamerikanischen Profiliga NHL gespielt, als Trainer in Estland, Slowenien und Ungarn gearbeitet, der Verein Alba Volán Székesfehérvár wollte ihn halten. „Ich war sieben Jahre als Trainer in einer Liga. Ich kannte die Teams, die Spieler. Ich wollte etwas Neues erleben.“ Das Angebot aus der sächsischen Provinz kam ihm im Frühjahr 2016 also gerade recht.

„Dynamo Weißwasser!“, ruft er begeistert und macht eine Geste, die ausdrückt: Wie können Sie überhaupt fragen, warum diese Aufgabe reizvoll ist? Schon als kleiner Junge habe er auf das Eishockey in der DDR geschaut und war fasziniert von der skurrilen Konstellation, dass nur Weißwasser und Berlin im ewigen Duell um die Meisterschaft kämpften. „Dynamo Weißwasser hat für mich von jeher eine große Tradition mit großen Namen gehabt.“ Und auch wenn der Verein jetzt Lausitzer Füchse heißt: „Es ist für mich eine Ehre, Teil dieser Geschichte zu sein.“

Järvenpää stammt aus Oulu, der Eishockey-Klub Oulun Kärpät gehört zu den traditionsreichsten und erfolgreichsten in Finnland. Trotzdem konnte sich Hannu lange nicht entscheiden. „Ich war parallel Zehnkämpfer, ein ziemlich guter Kugelstoßer“, erzählt er. Erst mit 15 gab er die Leichtathletik auf, weil er die Chance hatte, in der finnischen Nachwuchsauswahl Eishockey zu spielen. 1982 gewann er mit den Junioren die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft.

Für ihn ging es irgendwie immer gut los und deshalb stetig nach oben. „Ich habe gleich in meiner ersten Eiszeit bei den Profis ein Tor geschossen, in meiner ersten Partie in der NHL für die Winnipeg Jets habe ich sogar viermal getroffen.“ Mit dem Wechsel nach Kanada erfüllte er sich seinen größten Kindheitstraum. Die National Hockey League ist ein Mythos. „Du spielst in der besten Liga der Welt gegen die besten Spieler der Welt“, meint er und nennt aus seiner Zeit die Eishockey-Legenden Wayne Gretzky und Mario Lemieux.

Järvenpää ist in seiner Heimat in die „Hall of Fame“, die Ruhmeshalle, aufgenommen worden. 1985 wurde er Torschützenkönig bei der WM, und stolz erzählt er: „Mit neun Treffern war ich sogar besser als der berühmte russische Stürmer Sergej Makarow.“ 1992 erreichte er mit Finnland das WM-Finale. Das Ergebnis? Järvenpää schüttelt den Kopf. „Habe ich vergessen.“

Diese Niederlage gegen den alten Rivalen Schweden hat ihn gewurmt, aber er musste schlimmere Rückschläge verkraften. Im ersten NHL-Jahr brachte ihn eine schwere Knieverletzung aus dem Tritt, im zweiten starb sein Vater bei einem Autounfall, seine Mutter wurde schwer verletzt. In dieser harten Zeit habe er sein Lebensmotto gefunden, meint Järvenpää: „Versuche, heute glücklich zu sein, denn du weißt nicht, was morgen passiert.“ Er ist glücklich. In Weißwasser. Ab und zu gönnt er sich einen Ausflug in größere Städte, aber eigentlich braucht er das nicht. „Die meiste Zeit verbringe ich in der Eisarena. Und wenn ich mal in meiner Wohnung bin, schaue ich Eishockey.“

Ablenken lässt er sich bestenfalls von seiner Frau Susanna, die ihn schon öfter besucht hat. Seine Kinder leben in Skandinavien: Sohn Jan (31 Jahre) arbeitet bei einer internationalen Firma in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen als Koordinator, Tochter Janica (27) als Psychologin in Helsinki, und die Jüngste, Jeanette (21), studiert Kunst in der schwedischen Metropole Stockholm. „Ich habe inzwischen in sieben Ländern gelebt, aber Finnland ist und bleibt meine Heimat“, sagt Järvenpää. „Wir wohnen seit mehr als 20 Jahren in Helsinki – zumindest im Sommer.“

Ob er nach dem nächsten Heimaturlaub zurück in die Lausitz kommt und die Füchse auch in der neuen Saison betreut, lässt der Erfolgscoach offen. „Selbstverständlich ist Weißwasser eine Option für mich, aber im Moment denke ich nur über die Play-offs nach.“ Die beginnen am Dienstagabend mit dem Spiel beim Titelverteidiger Kassel Huskies – ein schwerer Brocken, zumal die Füchse zum Ende der Hauptrunde müde wirkten. „Wir hatten kein Benzin mehr im Tank“, räumt Järvenpää ein.

Jetzt habe sich die Mannschaft erholt. „Entscheidend wird sein, wer vom Kopf her wirklich bereit ist.“ Die Lausitzer können jedenfalls nichts mehr verlieren und aus bisher vier guten Spielen gegen den Favoriten, von denen sie die letzten beiden gewonnen haben, Selbstvertrauen ziehen. Das könnte ein Aspekt des Erfolgsgeheimnisses sein. Järvenpää macht eine unmissverständliche Geste. „Wenn ich Ihnen das erzähle, dürfen Sie diesen Raum nicht mehr verlassen.“ Und er kann selber herzlich lachen über seinen Scherz.

Der Glaube an die eigene Stärke

Humor, verrät er dann doch noch, sei ein wichtiger Punkt für seine Arbeit. „Damit geht im Leben vieles besser.“ Järvenpää ist, wie er ist – so einfach lässt es sich erklären, dass er mit dem Abstiegskandidaten Weißwasser die Konkurrenz verblüfft hat. „Als Trainer muss man glaubwürdig und authentisch sein“, meint der Ligabeste. „Du darfst dich nicht verstellen, dann vertrauen dir die Spieler.“ Und schließlich die Spieler sich selbst, denn auch der Glaube an die eigene Qualität – allen Unkenrufen zum Trotz – hat die Füchse so stark gemacht.

