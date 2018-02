Fasziniert von der Gier des Menschen Das Stuhlbaumuseum zeigt Werke von Olaf Klepzig – ein Künstler, der dem Zeitgeist skeptisch gegenüber steht.

Olaf Klepzig kniet neben der Arbeit „Mensch und künstliche Intelligenz“. Sarkastisch erzählt er, warum ein Smartphone gefragter ist als ein Gemälde. © Hauke Heuer

Rabenau. Am Sonntag wird im Rabenauer Stuhlbaumuseum eine Schau mit Werken des Künstlers Olaf Klepzig eröffnet. Die Ausstellung steht unter dem Titel „55 Jahre Olaf Klepzig – 55 Werke“. Das verweist nicht nur auf das Alter des Künstlers, sondern auch darauf, dass man sich mit 55 Werken an einem Abriss des fast 40-jährigen Schaffens des Rabenauers versucht.

Keine einfache Aufgabe: Denn Klepzig erfindet sich seit Jahrzehnten immer wieder neu. „Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens“, zitiert er Schiller, angesprochen auf seine große Variabilität, die sich in der Ausstellung wiederfindet. Von Malereien, Skulpturen, Plastiken über Collagen bis hin zu Holzschnitten ist alles vertreten. „Bereits in den 90er-Jahren bin ich von der Malerei verstärkt zur Bildhauerei gewechselt. Ausschlaggebend war eine expressive, liegende, fast naiv wirkende Figur von Kirchner, die mich sehr beeindruckt hat“, erinnert sich Klepzig.

Doch auch die figürlichen Arbeiten Klepzigs könnten unterschiedlicher kaum sein. So schafft er mit groben Kettensägenschnitten großformatige Reliefs, die beispielsweise die Zerstörung von Dresden oder den Turmbau zu Babel zeigen. Das Chaos der Zerstörung und die mächtige Erscheinung des Gebäudes, das der Menschheit sinnbildlich über den Kopf wächst, scheinen aus dem Rahmen in den Raum zu ragen. Klepzigs Reliefs haben Tiefe und Dreidimensionalität.

Ganz anders kommen da etwa seine Skulpturen aus Metall daher. So gestaltete der Künstler ein wellenförmiges Gebilde aus Aluminium, das, rotglänzend lackiert, auf maximale Reduktion setzt. Dem korrespondierend gegenübergestellt wird wiederum eine Kopie dieser Skulptur aus Holz, die aufgrund ihrer materiellen Eigenschaften einen starken Kontrast erzeugt.

Doch Klepzig kann noch ganz anders. Zahlreiche kontrastreiche, grob gezeichnete Porträts von Freunden und Bekannten erinnern an Dix oder Kirchner. Gerade Letzterer schien den Künstler stark beeinflusst zu haben. Eventuell vorhandene Anlehnung an den Brücke-Künstler Schmidt-Rottluf wird beim Betrachten der groben Holzschnitte Klepzigs sichtbar. Besonders beeindruckend: ein Holzschnitt, der den beängstigend beengten Blick durch den Plauenschen Grund nach Freital, der Heimatstadt des Künstlers, überzeichnet.

Oft scheinen die Werke Klepzigs von einem gewissen Kulturpessimismus getragen. Sie thematisieren die Entfremdung des Menschen von einer immer technologisch und pragmatischer werdenden Welt, aber auch Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit. „Ich bin fasziniert von der Hybris und der Gier des Menschen. Nicht jede Weiterentwicklung ist gut“, erklärt der Künstler. Und meint damit auch die voranschreitende Entfremdung der Menschen von der Kunst und sich selbst, die mit der modernen Technik einhergeht.

Wohl am deutlichsten wird diese Haltung in der Arbeit „Mensch und künstliche Intelligenz“, die im Zentrum der Ausstellung steht. Hier kniet eine Frau fast unterwürfig vor einem außerirdisch anmutenden Wesen, dem jede Empathie und alles Menschliche fehlt. Entsprechend düster sieht der Künstler auch die Zukunft seines Berufsstandes: „Ein Bild hängt an der Wand und will betrachtet werden. Es nimmt Platz weg. Es bewegt sich nicht. Deshalb wird es langfristig immer gegen ein Smartphone verlieren.“

„55 Jahre Olaf Klepzig“; 11.2 bis 21.5, Di.-Do., 10-16 Uhr, Fr., 10-14 Uhr, So., 13-17 Uhr; Vernissage 11.2., 15 Uhr; Midissage 15.4., 15 Uhr; Finissage 21.5., 10-18 Uhr; Stuhlbaumuseum Rabenau, Lindenstraße 2

