Fasziniert vom Lichterglanz Maria Schlykowa arbeitet im Gymnasium. Die Russin erlebt ihre ersten Weihnachten in Deutschland.

Maria Schlykowa kommt aus Russland und wird zum ersten Mal Weihnachten in Deutschland erleben. Vom Lichterglanz im Erzgebirge ist die 23-Jährige begeistert. © André Braun

Im Erzgebirge war Maria Schlykowa schon. Mit Bekannten hat sie den Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg besucht. Pyramiden, Schwibbögen in den Fenstern und Bergmannsfiguren – ihre Augen leuchten, wenn sie davon schwärmt. „Ich bin völlig begeistert. Das ganze Erzgebirge leuchtet nachts.“ Es ist ihr erstes Weihnachtsfest in Deutschland. Fern ihrer Heimat, die in Russland liegt. Seit Oktober arbeitet die 23-Jährige als Fremdsprachenassistentin am Lessing-Gymnasium.

Sie hatte sich gefreut, als es mit dem Stipendium in Deutschland klappte. Noch mehr, dass sie nach Sachsen kam. Ganz in die Nähe von Dresden, ihrem Sehnsuchtsort. Gemäldegalerie, Zwinger, das wollte sie alles sehen. Maria Schlykowa hatte deutsche Sprache studiert, in Lipezk, nicht weit von Moskau entfernt. Nicht weit, das sind in Russland 300, 400 Kilometer. Die Perle der Schwarzerde-Zone wird die Stadt genannt, erzählt die Fremdsprachenassistentin. In einem Dorf in der Nähe ist sie aufgewachsen. Geschichte hat sie eigentlich immer mehr interessiert als die deutsche Sprache. „Meine Mutter ist Deutschlehrerin und sie war immer sehr streng. Da hatte ich eigentlich keine Lust, Deutsch zu lernen“, erzählt sie.

Dass sie dann die Sprache studierte, hat etwas mit den besseren Berufsaussichten zu tun. Lehrerin zu werden, sei auch eine Option gewesen. Aber Lehrer sind in Russland ziemlich schlecht bezahlt. Mit ihrem Deutschkenntnissen stehen ihr dagegen viele Wege offen.

Heilig Abend wird die junge Russin bei einer befreundeten Familie verbringen – mit allem, was dazugehört. In ihrer Heimat wird an diesem Tag noch nicht gefeiert. Maria Schlykowa kommt aus einer religiösen Familie. In der Nacht vom 6. zum 7. Januar geht man in Russland in die Kirche. Die Weihnachtsmesse dauert mehrere Stunden, erklärt die junge Frau. Erst am frühen Morgen legt man sich noch einmal ins Bett, um ein paar Stunden zu schlafen. Dann wird in Familie gefeiert. Es gibt kleine Geschenke und es wird natürlich gemeinsam gegessen. Fleisch und Salate kommen auf den Tisch, Piroschki, das sind gefüllte Teigtaschen, und dünne Pfannkuchen. „Die macht immer meine Tante. Die sind lecker“, erzählt sie.

Und dann gibt es in Russland auch noch die weltliche Variante des Weihnachtsfestes, das Neujahrsfest, das auf Zar Peter I. zurückgeht und das in der Sowjetunion wiederbelebt wurde. „Das habe ich mit Freunden gefeiert“, erzählt Maria Schlykowa. Väterchen Frost, der der Mythologie der Slawen entspringt, bringt in der Neujahrsnacht die Geschenke.

Noch bis Juni wird Maria Schlykowa im Gymnasium arbeiten. Auf ihr liebstes Hobby muss sie in dieser Zeit allerdings verzichten. In Russland betreibt sie einen Sport, der eine Mischung aus Orientierungslauf und Klettern ist. Die Sportler bewegen sich im Gelände und müssen Aufgaben erfüllen, etwa mit Seilen von einem Baum zum anderen hangeln. Etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht. Die junge Frau versucht trotzdem, im Training zu bleiben. Jeden zweiten Tag läuft sie bis zu 20 Kilometer. Sie geht ins Fitnessstudio und war schon zweimal zum Orientierungslauf in der Sächsischen Schweiz. Beim ersten Mal war sie gescheitert, erzählt sie. Beim neuen Versuch hatte eine junge Frau aus Dresden Tipps gegeben, wie sie die Karte lesen muss. „Beim nächsten Mal will ich es allein probieren.“

Die 23-Jährige will versuchen, ihr Stipendium um ein Jahr zu verlängern. „Meine Professorin hat gesagt, erlebte Landeskunde ist sehr wichtig“, sagt sie. Bis zum Sommer hilft sie auf jeden Fall im Russisch-Unterricht des Gymnasiums. Getreu einem Motto, das sie schon als Kind vor Augen hatte. „In unserem Klassenzimmer hing über der Tafel ein Spruch von Goethe: Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Ich versuche den Kindern die russische Sprache beizubringen, verbessere dabei mein Deutsch und erfahre dabei vieles über die eigene Sprache.“

