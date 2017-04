Faszinierende Tierwelt Im Belvedere Schöne Höhe öffnet eine neue Ausstellung. Eine Stolpener Künstlerin zeigt hier ihre Werke.

Gudrun Stark baut derzeit die neue Ausstellung im Belvedere Schöne Höhe in Elbersdorf auf. © Dirk Zschiedrich

Ein Eisvogel sitzt grazil auf einem dünnen Zweig. Er scheint über dem Wasser unter ihm zu schweben. Gespannt blickt er nach unten auf den Fluss, die Wesenitz. Das Motiv hat die Stolpener Künstlerin Gudrun Stark bei einem ihrer Spaziergänge fotografiert, dann mit Farbe auf die Leinwand gebracht. Der Eisvogel an der Wesenitz ist Teil der neuen Ausstellung, die ab dem 14. April im Belvedere Schöne Höhe in Elbersdorf gezeigt wird. Die Schau, die den Titel „Faszination heimische Tierwelt“ trägt, baut Gudrun Stark derzeit gemeinsam mit ihrem Mann Matthias auf. Präsentiert wird diese vom Quandt-Verein. Unzählige Motive hat die Künstlerin dafür in der näheren Umgebung gefunden, aber auch in der Oberlausitz und in Brandenburg. Bis zu drei Wochen sitzt die Stolpnerin an einem Bild. An die 30 werden es sein, die sie im Belvedere präsentiert. In Elbersdorf ist die Künstlerin übrigens nicht das erste Mal. Vor allem das Ambiente reizt sie dort.

Die meisten ihrer Motive entstanden nach Naturbeobachtungen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann auf Fotos oder auf Video festhält. Beide sind für ihre Tierbeobachtungen bekannt und dafür nicht selten auch bei Sonnenaufgang unterwegs. Wer die daraus entstandenen Bilder betrachtet, wird unweigerlich selbst Teil der Natur, Teil des Bildes, scheint die Kraft und Schönheit der Natur förmlich zu spüren.

Gudrun Stark ist 1959 in Radeberg geboren. Sie absolvierte eine Lehre als Postfacharbeiterin. Ab 1980 hat sie verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, so u.a. in einer Kinderkrippe oder Computerfirma. Von 1993 bis 1996 belegte sie ein Fernstudium an der Neuen Kunstschule Zürich im Fach „Modezeichnen-Modegestalten“. Seit 1997 ist sie freischaffend. Bisher kann sie auf unzählige Ausstellungen verweisen.

Die Ausstellung „Faszination heimische Tierwelt“ ist vom 14. April bis 16. Juli im Belvedere zu sehen. Öffnungszeiten immer sonntags von 13 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 035026 91046.

zur Startseite