Faszinierende Perlen Die Radeberger Goldschmiede Schelle lädt zu einer ungewöhnlichen Reise in eine sonst verborgene Welt ein.

Anna-Maria Schelle – hier mit Uhren aus Schallplatten – hatte die Idee zu der besonderen Aktion. © Thorsten Eckert

Die größte Perle der Welt hatte sie ja schon mal nach Radeberg geholt: Vor gut zwei Jahren war die über 130 Karat schwere silbergraue Perle einer Südsee-Perl-Auster in der Goldschmiede Schelle an der Hauptstraße im Herzen Radebergs zu sehen gewesen. Zweieinhalb Jahre lang wurde „Jonathan“ – so wird die Perle genannt – gezüchtet und würde über 250.000 Euro kosten, wäre sie verkäuflich. Ist sie aber nicht. Und die Radeberger Goldschmiedemeisterin Anna-Maria Schelle hatte sie nach Radeberg geholt, um zum einen zu zeigen, wie Perlen gezüchtet werden und zum anderen zu präsentieren, wie Perlen im Schmuck verarbeitet und eingesetzt werden.

Und weil das so gut ankam, holt Anna-Maria Schelle nun erneut ganz besondere Perlen nach Radeberg. Diesmal sind sie allerdings kleiner. Scarlet Pearls nämlich; in Südchina gezüchtete Süßwasser-Perlen. „Und die bilden eine der seltenen Innovationen, die in der Perlzucht möglich sind“, kommt die Radebergerin ins Schwärmen. Eine echte Rarität sind sie „und faszinieren in einem einmaligen Spektrum wirklich sinnlicher Rot-Nuancen“.

Expertin gefunden

Am 20. Juni lädt Anna-Maria Schelle nun „zur Schatzsuche“ ein, sagt sie. Mit Gudrun Strehle hat sie eine Expertin eingeladen, die die Besucher in die faszinierende Welt der Perlen entführen wird. Das bekannte deutsche Perlen-Handelshaus Schoeffel wird dabei neben den strahlend schönen Scarlet Pearls auch seine aktuelle Perlschmuck-Kollektion nach Radeberg bringen. Mit Schoeffel arbeitet die Goldschmiede an der Hauptstraße schon seit Jahren zusammen; „von dort bekommen wir unsere Perlen geliefert, die wir dann für unsere Kollektionen verarbeiten“, so Anna-Maria Schelle. Funkeln werden aber nicht nur Perlen, sondern auch der Wein des Liegauer Winzers Andreas R. Kretschko, „und überhaupt wollen wir für einen rundum gelungenen Nachmittag und Abend sorgen“, sagt sie.

Die Vorträge starten 15 und 19 Uhr; die Perlenschätze sind bereits ab 14.30 Uhr zu bewundern. „Für die Vorträge bitten wir um Anmeldung, da wir den Besuchern gern einen Sitzplatz garantieren möchten“, hofft Anna-Maria Schelle auch diesmal auf reges Interesse der Radeberger.

Anmeldung fürs „Sommercanapé“ in der Goldschmiede Schelle am 20. Juni unter: Telefon: 03528 443480

zur Startseite