Faszination Weltall Am Sonnabend öffnet die Sternwarte Ochsenkopf – für jedermann

Jörg Klein betreut die Sternwarte Glashütte. © Kamprath

Jörg Klein kümmert sich seit 2005 um die Sternwarte auf dem Ochsenkopf in Glashütte. Diese gehört der Firma Wempe und kann nach Absprache mit ihm besucht werden. Ein Anruf sei immer sinnvoll, sagt der Glashütter. Der Sternenhimmel hat zwar viel zu bieten. Dennoch sei es gut, vorher darüber zu sprechen, was man sehen möchte. Am 25. März wird Jörg Klein wieder die Sternwarte öffnen – ganz ohne Anmeldungen. Jeder kann kommen, es ist Tag der Astronomie. Dieser wurde 2003 in Deutschland von der Vereinigung der Sternfreunde ausgerufen, um die Astronomie für einen Tag in die Öffentlichkeit zu rücken. (SZ/mb)

Die Sternwarte öffnet zurück 1 von 3 weiter Jörg Klein lädt am Sonnabend in die Glashütter Sternwarte auf dem Ochsenkopf ein. Los geht es 12 Uhr. Bei gutem Wetter wird er Gasausbrüche auf der Sonne (Protuberanzen) und die schwach sichtbare Mondsichel zeigen. „Mit Glück ist auch die Venus zu sehen“, sagt der Hobbyastronom. Bei freiem Himmel wird die Sternwarte um 20 Uhr erneut geöffnet. Zu sehen sind die Wintersternbilder Orion, kleiner und großer Hund, Zwillinge, Fuhrmann und Stier sowie Stern-entstehungsgebiete und der wandernde rote Fleck auf dem Jupiter. Da nicht absehbar ist, wie sich das Wetter am Abend entwickelt, rät Jörg Klein, vorher anzurufen. Kontakt:Telefon 0151 27162833

