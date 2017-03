Faszination Weltall Jörg Klein blickt von der Glashütter Sternwarte immer wieder in die Unendlichkeit. Dort entdeckt er mehr als Sterne.

Wenn sich der Himmel am Sonnabend über Glashütte nicht zuzieht, kann von der Sternwarte der Orionnebel gut beobachtet werden.

Glashütte. Sein zweites Zuhause ist die Glashütter Sternwarte noch nicht. Dennoch kennt sich Jörg Klein hier richtig gut aus. Im Dunkeln findet er mühelos die Okulare. Diese optischen Aufsteckgeräte liegen fein säuberlich in einem Schiebeschrank. Um Planeten und Sterne gut zu sehen, wechselt er schon mal das Okular – auch im Dunkeln. „Die größtmögliche Vergrößerung ist nicht immer die Beste“, sagt der Glashütter. Manchmal sei der Gesamteindruck faszinierender als ein Detail.

Seit 2005 kümmert sich Jörg Klein um die Sternwarte. Diese gehört der Firma Wempe und kann nach Absprache mit ihm besucht werden. Ein Anruf sei immer sinnvoll, sagt der Glashütter. Denn der Sternenhimmel hat zwar viel zu bieten. Dennoch sei es gut, vorher darüber zu sprechen, was man sehen möchte. Manchen reicht es, wenn sie den Mond in voller Pracht betrachten können, andere interessieren sich eher für Sternbilder. Und die sind bei Vollmond eher schlecht zu sehen, wenn der Erdtrabant zu hell scheint.

Mitstreiter gesucht

Seit über 30 Jahren interessiert sich der in Herzogswalde groß gewordene Jörg Klein für das Geschehen am Sternenhimmel. Auf den Geschmack kam er als Jugendlicher bei einem Ostseeurlaub Mitte der 1980er-Jahre. Seine Eltern, die sich nicht sonderlich für den Mond, die Planeten und Sterne interessierten, nahmen ihn zum Strand mit, um Sternschnuppen zu beobachten. Weil es weit und breit keine Großstadt gab, die viel Licht in den Himmel abstrahlt, konnte er das Spektakel am Himmel wunderbar beobachten. Er war fasziniert. Jörg Klein begann, sich intensiv für die Astronomie zu interessieren. Später legte er sich noch ein Fernrohr zu.

Mit Interesse verfolgte Jörg Klein, der 2002 der Liebe wegen nach Glashütte gezogen ist, den Wiederaufbau der Sternwarte auf dem Ochsenkopf. Allein in die Ausstattung der Sternwarte investierte die Firma Wempe damals 120 000 Euro. Als das Unternehmen dann jemand suchte, der sich ehrenamtlich darum kümmern sollte, meldete sich Jörg Klein. Zwölf Jahre ist das schon her. Die Nächte, die er hier allein oder mit Gruppen und einzelnen Interessierten verbrachte, hat er nicht gezählt. Es waren viele. Besonders gern erinnert er sich aber an einen Nachmittag im März 2015, als er mit Mitarbeitern der Firma Wempe und Schülern eine partielle Sonnenfinsternis beobachten konnte.

Es sei ein beeindruckender Moment gewesen, dass sich so viele Menschen für dieses mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbare Ereignis interessiert haben. „Denn die Astronomie ist schon ein ausgefallenes Hobby“, meint er. Seit Jahren sucht er Mitstreiter, die sich wie er um die Sternwarte kümmern. Bisher ohne Erfolg. Vielleicht meldet sich am Sonnabend jemand. Denn dann wird Jörg Klein wieder die Sternwarte öffnen – ganz ohne Anmeldungen. Jeder kann kommen. Denn es ist Tag der Astronomie. Dieser wurde 2003 in Deutschland von der Vereinigung der Sternfreunde ausgerufen, um die Astronomie für einen Tag in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Viele Volkssternwarten und Planetarien beteiligen sich an der Aktion. Auch Jörg Klein findet die Idee gut. Vielleicht gelingt es ihm, endlich einen Mitstreiter für die Betreibung der Anlage zu finden. Diese ist trotz ihres Alters immer noch in Ordnung. „Hier wurde ausgereifte Technik eingebaut. Die Ausstattung ist zeitlos gut“, sagt der Glashütter. In den letzten Jahren musste nur das Steuerungsprogramm aktualisiert werden.

Jörg Klein selbst ist nach wie vor vom Sternenhimmel begeistert. „Mein Interesse ist rein wissenschaftlich“, sagt der Glashütter. Er genießt die Schönheit. „Die Welt da oben ist großartig.“ Gerade die Wintersternbilder seien sehr prachtvoll. Und es gibt noch ein anderes Gefühl, das sich beim Beobachten einstellt: Demut. Er sei nicht religiös und glaube deshalb auch nicht an die Schöpfungsgeschichte, erklärt er. Dennoch werde er demütig, wenn er in die unendlichen Weiten des Weltalls schaut.

