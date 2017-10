Fastfood fast rund um die Uhr Burger King will in Weißwasser künftig sieben Tage die Woche in seinem neuen Restaurant verkaufen.

In seinem neuen Restaurant will Burger King in Weißwasser künftig fast rund um die Uhr Fastfood anbieten. (Symbolbild) © dpa

Weißwasser. Die Schnellrestaurantkette Burger King will auf der Saschowawiese nahezu rund um die Uhr Burger und Pommes verkaufen. Das geht aus den Planunterlagen für den Neubau eines Schnellrestaurants auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Berliner Straße hervor. Danach soll das Restaurant von Montag bis Sonntag, von 7 bis 3 Uhr, geöffnet sein. Derzeit läuft die öffentliche Beteiligung an dem Entwurf.

Gebaut wird das Restaurant entlang der Berliner Straße gegenüber dem Hotel Kristall. Bauherr ist der Eigentümer des Einkaufszentrums, die Düsseldorfer LCE Deutschland Fünf GmbH. LCE plant innen mit 52 Sitzplätzen, außen mit zwölf. Zusätzlich können Autofahrer an einem sogenannten Drive-In-Schalter Essen zum Mitnehmen bestellen ohne auszusteigen. Auswirkungen auf den Verkehr, wie von Stadträtin Kathrin Jung (SPD) im Juni befürchtet, sieht der Entwurf nicht.

Sollte es bei der aktuellen Öffentlichkeitsbeteiligung keine schwerwiegenden Einsprüche geben, rechnet man bei LCE mit einer Eröffnung für Sommer nächsten Jahres. (SZ/sdt)

