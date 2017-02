Fastfood-Arithmetik Der Chef einer Dönerkette soll Hunderttausende Euro hinterzogen haben.

Schon die nackten Zahlen lassen ahnen, wie ernst das Problem des früheren Inhabers der Babos-Dönerpoint-Filialen ist. Innerhalb von sechs Jahren soll der 48-jährige Deutsche 640 000 Euro Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer hinterzogen haben. Aus Sorge, der in der Türkei geborene Koch könnte verduften, hat das Gericht vergangenen Oktober sogar einen Haftbefehl erlassen: Fluchtgefahr. Doch er lebt noch immer in Dresden, auch wenn die Imbisskette nun angeblich von seinen Angehörigen geführt wird.

Am Donnerstag hat der Prozess am Amtsgericht Dresden begonnen. Der Angeklagte soll zwischen 2009 und 2014 dem Fiskus 639 990 Euro vorenthalten und darüber hinaus versucht haben, bis Mitte 2015 weitere 88 621 Euro Steuern zu hinterziehen. Immer wieder sei in den Steuererklärungen gegenüber dem Finanzamt etwa der Gewinn der bis zu fünf Döner-Filialen teilweise drastisch untertrieben worden. Für 2012 habe der Angeklagte etwa ein Jahresergebnis von 30 000 Euro ausgewiesen, die Prüfung des Finanzamtes ergab dagegen mehr als 320 000 Euro. Wie die Finanzermittler darauf gekommen sind, war noch nicht Gegenstand des Prozesses.

Der Schaden von 639 990 Euro beläuft sich in Dönern – normal, ohne Käse, zu je 3,50 Euro das Stück – auf nicht mehr vorstellbare 182 854 lecker-triefende Mahlzeiten, natürlich brutto. Das macht in sechs Jahren pro Filiale und Monat mehr als 500 Fladen, die an der Steuer vorbei über die Theke wanderten. So viel zur stark vereinfachten Fastfood-Arithmetik.

Doch Spaß beiseite. Auch wenn der Angeklagte, der die bekannte Dönerkette aufgebaut hat, weder vorbestraft ist noch in Untersuchungshaft saß, geht es für ihn um Kopf und Kragen. Sein Verteidiger Endrik Wilhelm ersuchte daher das Schöffengericht sehr schnell um ein Rechtsgespräch. Ziel war, eine Vereinbarung über eine Freiheitsstrafe zu erzielen, die sich noch zur Bewährung aussetzen lässt. Sein Mandant sei nicht in der Lage, den vollen Schaden zu begleichen. Allerdings könnte er als Bewährungsauflage die Hälfte der noch offenen Summe zahlen, das wären immerhin rund 248 000 Euro. Wilhelm: „Die Hälfte ist besser als nichts!“ In der Privatwirtschaft sei es üblich, dass Gläubiger auf einen Teil verzichten und dafür nicht leer ausgehen. Nur die Finanzämter bestünden auf Rückzahlung der vollen Summe, schimpfte Wilhelm. Grund dafür sei die „platonische Vorstellung einer Gemeinschaft“ – der Gemeinschaft der Steuerzahler. Doch auch für die gelte: die Hälfte sei besser als nichts.

Zwei Probleme gibt es: So pochte die Staatsanwältin zunächst auf eine unbedingte Haftstrafe von deutlich mehr als zwei Jahren. Weiter müsse das Bundesfinanzministerium bei Summen von mehr als 200 000 Euro – das wären 57 142 Döner – zustimmen. Es sei unwahrscheinlich, diese Frage im laufenden Prozess zu klären.

Entscheidend ist jedoch, wie das Schöffengericht darüber denkt. Der Vorsitzende Richter Hermann Hepp-Schwab hat nach dem Marathon an Rechtsgesprächen dem Angeklagten signalisiert, dass Bewährung ein gangbarer Weg sei. Fortsetzung folgt.

