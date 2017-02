Fast wie Karl May – nur in Afrika Götz R. Richter verbrachte seine Kindheit in Kleinröhrsdorf. Später machte er sich als Autor einen Namen. Nun ist er gestorben.

Götz Rudolf Richter zu seinem 90. Geburtstag. Der gebürtige Kleinröhrsdorfer machte sich später zu DDR-Zeiten als Schriftsteller einen Namen. © privat

Den afrikanischen Karl May nannten sie Götz R. Richter. Im Alter von 93 Jahren starb der Schriftsteller in Bad Saarow bei Frankfurt/Oder. In Kleinröhrsdorf wurde er 1923 geboren und erlebte seine Kindertage in dem heutigen Großröhrsdorfer Ortsteil. Dort wird die Erinnerung an den berühmten Sohn gepflegt.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Ortschronik“ haben seinen Tod zum Anlass genommen, sich mit Leben und Werk des berühmten Sohnes Kleinröhrsdorfs noch einmal zu befassen, wie Ralf Granzow, Mitverfasser der Kleinröhrsdorfer Ortschronik, erklärt: „Gottfried Rudolf Richter, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, verbrachte die ersten zwölf Jahre seiner Kindheit in einem Haus auf der Rödertalstraße 20 in Kleinröhrsdorf.“ Dort betrieben seine Großeltern, Gustav und Minna Richter, einen Lebensmittelhandel. Mitte den 1930er-Jahre zog Götz R. Richter mit seinen Eltern dann nach Großenhain. Sein schriftstellerischer Werdegang begann erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. „Dennoch ist es für uns ein interessanter Aspekt, wenn Menschen aus unserem Dorf durch ihre Leistungen zu Bekanntheit gelangt sind“, so Ralf Granzow.

Schon 1937 verließ Richter die Stadt Großenhain wieder und schloss sich im Alter von nur 14 Jahren für zwei Jahre als Schiffsjunge der deutschen Handelsmarine an. In dieser Zeit bereiste er mehrfach die Westküsten des afrikanischen Kontinents. Vermutlich ist damals auch seine Vorliebe für diesen Teil der Welt erwacht, in dem eine Vielzahl seiner Erzählungen spielt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seinem Dienst in der Kriegsmarine arbeitete Richter zunächst in der Landwirtschaft, bevor er dann ab 1948 als Neulehrer für Geografie und Kunstgeschichte an einer Großenhainer Schule unterrichtete.

Ende der 1940er-Jahre verfasste Richter seine ersten Kurzgeschichten. 1952 erschien sein erster großer Roman „Najok, der Perlentaucher“ und 1955 mit „Savvy, der Reis-Shopper“ sein zweites Buch. Den Lehrerberuf gab er im selben Jahr auf, um sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Seinen abenteuerlichen Geschichten, die vor allem in Afrika spielten, was ihm wohl letztlich den Spitznamen, „afrikanischer Karl May“ einbrachte. Am 5. Mai 1964 konnte man den Schriftsteller letztmalig bei einer Buchlesung in Kleinröhrsdorf hautnah erleben.

Vor allem bei jungen Leuten in der DDR waren seine Bücher beliebt. Insgesamt schrieb Götz R. Richter über 20 Abenteuerromane, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. „Kamau, der Afrikaner“, „Trommeln der Freiheit“ und „Tropengewitter“ sind einige Titel. Heute sind seine Werke kaum noch verfügbar, da sie nach 1990 nicht mehr neu aufgelegt wurden. 1970 zog der Autor mit seiner Frau in die Kurstadt Bad Saarow, wo er bis zu seinem Tode im September 2016 lebte. „In den letzten Jahren ging es ihm gesundheitlich nicht mehr so gut.“, sagte Ralf Granzow, der Richter im Jahr 2014 in Bad Saarow besuchen konnte. „Wir werden Götz R. Richter, einen Sohn unseres Dorfes, nicht vergessen“, so Granzow. (SZ)

