Fast wie im Film: Porschedieb gestellt Die Dresdner Polizei konnte am Sonnabend in fast „filmreifer“ Art und Weise einen 44-jährigen Litauer mit einem gestohlenen Porsche festnehmen.

© Polizei Dresden

Dresden/Meißen. Die Dresdner Polizei konnte in Kaditz in fast „filmreifer“ Art und Weise einen 44-jährigen Litauer mit einem gestohlenen Porsche Macan GTS festnehmen. Die ganze Geschichte zu dem ungewöhnlichen Fall, schilderte die Polizei wie folgt: Unbekannte stahlen demnach in der Nacht zum Samstag im beschaulichen, belgischen Städtchen Bree einen grauen Porsche Macan GTS im Wert von vermutlich mindestens 80 000 Euro.

Als der Fahrzeugbesitzer den Verlust des Autos bemerkte, verständigte er sofort die belgische Polizei und veranlasste die Ortung des Porsches. So kam es über Umwege dazu, dass Informationen zum Standort des Fahrzeuges auch im Führungs- und Lagezentrum der Dresdner Polizei eingingen. Mit rund 150 Stundenkilometer fuhr der leistungsstarke Porsche auf der A14 und der A4 und näherte sich damit recht zügig der Landeshauptstadt Dresden. Die Beamten der Leitstelle nahmen direkten Kontakt mit der Ortungsfirma auf, koordinierten die Fahndungsmaßnahmen und brachten Streifenwagen auf der A17 und der A4 sowie unweit dessen im Stadtgebiet in Position.

Schließlich erreichte der Fahrer des Porsches die Autobahnanschlussstelle Dresden-Neustadt und fuhr dort plötzlich ab. Da er nicht direkt von Streifenwagen verfolgt wurde, ahnte er nicht, dass er bereits im Visier der Dresdner Polizei war. Nahe des Dresdner Elbeparks, genau gesagt an der Kreuzung Lommatzscher Strasse / Pieschener Strasse, schnappte die Falle zu. Zwei Streifenwagen blockierten blitzartig den Porsche, die Beamten sprangen aus ihren Einsatzfahrzeugen und nahmen den sichtlich überraschten Mann fest. Derzeit wird das Eintreffen eines internationalen Haftbefehls der belgischen Behörden gegen den 44-jährigen Litauer erwartet, um ihn hier in Dresden dem Haftrichter vorzuführen. Der unversehrte Porsche wurde durch die Polizei sichergestellt und wartet nun in Dresden auf die Abholung durch seinen Eigentümer. (szo)

