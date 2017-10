Fast wie das Original Jessica Conradi malte OB Beate Hoffmann und ist damit sogar im Museum Niesky zu sehen. Jetzt trafen sich beide dort.

Für Jessica Conradi war die Begegnung mit Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann ein besonderes Erlebnis. © jens trenkler

Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Braune schulterlange Haare, dunkles Shirt mit grüner Kette, grüner Blazer. Dazu ein Lächeln im Gesicht. So hat Jessica Conradi Nieskys Stadtoberhaupt gemalt. Zur Sicherheit schrieb sie Beate Hoffmanns Namen über ihr Bild. Doch wer die Nieskyer Oberbürgermeisterin kennt, der hätte sie auch ohne diesen Zusatz wiedererkannt. Porträt und Original gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Überzeugen kann man sich davon in der Sonderausstellung „Töchter und Söhne von Niesky. Lebenswege aus 275 Jahren“ im Museum der Stadt.

In 35 Lebensläufen stellt die Ausstellung Menschen vor, die in Niesky lebten, hier oder darüber hinaus sogar weltweit etwas bewirkten. Darunter ist mit Richard Neumann (1895 – 1968) der erste Bürgermeister der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg und somit ein Vorgänger von Beate Hoffmann. Dass diese nun – bildlich gesehen – ebenfalls in die Ausstellung geriet, geschah mehr oder weniger zufällig. Dank des von Jessica Conradi gemalten Porträts. Im Zentralhort malten in den Winterferien Schüler der 1. bis 4. Klassen Dinge oder Orte, die in Niesky bekannt sind. Museum, Stadtbibliothek, Gymnasium, Wartturm, Eisstadion und anderes mehr. Weil Jessica besonders gut zeichnen kann, wurde sie gefragt, ob sie sich an dem Porträt der Oberbürgermeisterin versuchen würde. Erst traute sich das Mädchen nicht, dann aber doch. Das Gesicht sei gar nicht so leicht gewesen, erinnert sie sich. Ute Conradi ist stolz auf ihre Tochter, fügt dann noch hinzu, dass diese das künstlerische Talent aber wohl nicht von den Eltern habe. Inzwischen lernt Jessica am Gymnasium in Niesky und hat sich gut eingelebt.

Bei dem Gedanken, wie ähnlich sich Foto und Buntstiftzeichnung sehen, muss Eva-Maria Bergmann schmunzeln. Zur Ergänzung der Sonderausstellung hängte die Leiterin des Nieskyer Stadtmuseums die Kinderzeichnungen mit auf. Zumal die Schüler ihre Bilder kommentieren. „Ich finde Niesky sehr schön, weil man hier viele schöne Dinge erleben kann“, heißt es da zum Beispiel. Zur Eröffnung der Ausstellung entdeckte Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann ihr Porträt und freute sich dar-über. Es sei wichtig, bei Kindern Interesse für die Stadt zu wecken, sie hätten zum Teil einen anderen Blick als Erwachsene.

Die Sonderausstellung im ersten Obergeschoss des Museums begleitet das Stadtjubiläum. „Die Auswahl der Persönlichkeiten stellt nicht etwa eine Rangfolge dar“, so die Museumsleiterin. Ihr sei es vielmehr darauf angekommen, Menschen aus allen sozialen Schichten und aus unterschiedlichen Zeitepochen der vergleichsweise noch jungen Geschichte von Niesky vorzustellen. Sie habe sich in jede dieser Personen ein bisschen verliebt, denn jede strahlt auf ihre Art etwas Besonderes aus, erklärt Eva-Maria Bergmann.

Wie Benjamin Latrobe (1764 – 1820), der die Knabenanstalt und das Pädagogium in Niesky besuchte und später als „Vater der amerikanischen Architektur“ zu Ruhm und Ehre kam. Als Bauingenieur war er für die Wasserversorgung in Philadelphia zuständig und für den Bau des Capitols in Washington. Oder Prof. Dr. Hermann Anders Krüger (1871 – 1945), Autor des Nieskyer Schulromans „Gottfried Kämpfer“. In dem Buch werden Bewegung an frischer Luft, die Gestaltung der Parkanlagen und anderes mehr als progressive Erziehungsmethoden beschrieben. Eva-Maria Bergmann bekam jenes Buch zu ihrer Konfirmation geschenkt. Nie und nimmer hätte sie gedacht, dass es in ihrem eigenen Leben irgendwann noch einmal eine Rolle spielen würde. „Wenn man Niesky kennt, liest man es ganz anders“, hat sie festgestellt.

Die Mischung ist gut gelungen. Einträchtig nebeneinander finden sich Landarzt, Ordnungshüter, Turnvater, Mienenbesitzer, Naturmensch, Buchhändler, Theologe, Maschinenbauer und andere wieder. Frauen allerdings auffallend in der Minderheit. „Auch in der Herrnhuter Brüdergemeine war es die Regel, dass Frauen zu Hause am Herd standen“, erklärt Eva-Maria Bergmann. Manchen genügte das nicht wie Johanna Signe Larsen (1898 – 1985), die als Missionsschwester in Jerusalem tätig war, oder Malerin Lydia Therese Reichel (1893 – 1967), deren Gemälde vom ältesten Haus in Niesky in den 1930er-Jahren im Auftrag der Stadt entstand. Margarete Halke (1927 – 2012) strahlte als starke Unternehmerpersönlichkeit aus und Christine Mertlink (1923 – 2013) öffnete als Kunsterzieherin am hiesigen Gymnasium vielen den Weg zur Kunst.

880 Besucher wurden bisher in der Sonderausstellung gezählt. Für ein kleines Museum wie dieses eine durchaus beachtliche Zahl. Zu sehen sind die „Lebenswege“ noch bis 5. November. Zum Ende des Jubiläumsjahres gibt es eine Broschüre zur Ausstellung, kündigt Eva-Maria Bergmann an.

Sonderausstellung im Museum Niesky noch bis 5. November. Geöffnet: Montag bis Freitag 10 bis 17, Sonntag 14 bis 17 Uhr. Am Feiertag geschlossen. Eintritt: Erw. 2,50 Euro, ermäßigt 1 Euro.

