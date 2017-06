Fast wie bei der Formel 1 16 Studenten-Teams aus ganz Deutschland testen in Freital ihre selbst gebauten Rennwagen. Das Ganze ist nicht nur Spaß.

Marc Brinkmann (l.) und Daniel Langner sind aus Dortmund nach Freital gekommen, um hier ihren Rennwagen zu testen. Per Computer können sie Daten des Motors auslesen und analysieren. © Oberthür

Freital. Mit seinem Gefährt würde Daniel Langner wohl so ziemlich jeden Start an der Ampel gewinnen. In nur vier Sekunden schafft es der Wagen von 0 auf Tempo 100. 84 Pferdestärken und leichte 250 Kilogramm Gewicht machen es möglich. Doch für den Straßenverkehr ist das Auto mit dem Namen RI 12 gar nicht gedacht. Es kommt zum verlängerten Trainingswochenende der Formula Student in Freital zum Einsatz. 16 Studenten-Teams aus ganz Deutschland treffen sich dabei seit Donnerstag und noch bis zum Sonnabend auf einem riesigen Asphaltplatz am Edelstahlwerk.

„Das Gelände ist der Hammer“, sagt Daniel Langner. Zusammen mit sieben Mitstudenten und zwei Rennwagen ist er extra aus Dortmund nach Freital gekommen.

Der 37-Jährige studiert Fahrzeugelektronik an der Fachhochschule Dortmund. Jedes Jahr konstruieren die Studenten dort einen neuen Rennwagen und nehmen von Juli bis September an Rennen teil. Die Dortmunder, aber auch die anderen Teams aus Stuttgart, Ilmenau, Freiberg oder Dresden nutzen das Trainingswochenende in Freital als Vorbereitung für diese Events. Die Rennen werden meist auf Formel-1-Strecken, wie im britischen Silverstone oder auf dem Hockenheimring in Deutschland, ausgetragen. Das Trainingswochenende in Freital gibt es mittlerweile seit 2014, wird von den Studenten der TU Freiberg organisiert und vom Edelstahlwerk, dem das Trainingsgelände gehört, unterstützt. Für Aufsichtsratschef Sönke Winterhager hat das Ganze auch einen ernsten Hintergedanken. „Es ist sehr schwer, an den Hochschulen Deutschlands auf ein Stahlwerk wie unseres in Freital aufmerksam zu machen. Attraktive Großunternehmen stehen inzwischen an den Unis Schlange, um gute Studenten anzuwerben“, sagt er. Das mache es schwer, gute Ingenieure nach Freital zu holen. „Die Formula Student ist ein unvergleichlicher Werbeträger, um bei Studenten aus ganz Deutschland positives Interesse zu wecken für uns, aber auch für Sachsen und Freital als attraktiven Wirtschaftsstandort.“

Denn in der Konstruktion der Rennwagen steht jede Menge Arbeit. Die Teams beginnen in der Regel im September mit der Arbeit an den neuen Modellen – als Hobby neben dem Studium. Etwa ein halbes Jahr später ist das Auto fertig und wird bei Trainings oder Rennen eingesetzt. Schätzungsweise 250 000 Euro bis 500 000 Euro ist jedes Rennauto wert. Das liegt daran, dass alle Teile, die verbaut werden, Prototypen sind. Die Sponsoren – wie zum Beispiel das Edelstahlwerk für die Mannschaft der TU Freiberg – nutzen die Konstruktion der Rennwagen, um Bauteile für die Automobilindustrie zu testen. Zum Beispiel geht es darum, wie man Teile leichter machen kann. Bei handelsüblichen Autos hilft das, Sprit zu sparen. Mittlerweile bauen die Studenten fast nur noch Elektroautos. Da an dem Trainingswochenende aber auch alte Teams mit ihren Wagen teilnehmen, sind auch Wagen mit klassischem Verbrennungsmotor im Einsatz.

Weil es wegen des Lärms in den vergangenen Jahren vereinzelt Beschwerden von Anwohnern gab, stehen die Motoren immer von 13 bis 15 Uhr still. Dann ist ganz offiziell Mittagsruhe.

Am Sonnabend, 1. Juli, ist das Training öffentlich zugänglich. Von 8 bis 13 Uhr findet ein sogenanntes Ausdauerrennen statt. Die Zufahrt erfolgt über die Schachtstraße. Der Weg zum Parkplatz ist ausgeschildert.

zur Startseite