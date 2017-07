Gut zu wissen Fast Vollbeschäftigung Die Wirtschaft brummt. Im Landkreis gibt es weniger als 8 000 Arbeitslose. Arbeitgeber müssen sich was einfallen lassen.

Die Linie schlägt sommers nach unten aus, winters nach oben. Aber die Tendenz ist klar erkennbar: Sie sinkt. Seit Jahren. Was bei Börsenkursen fatal wäre, macht bei der Arbeitslosenzahl Hoffnung. „Wir haben erstmals weniger als 8 000 Arbeitslose im Agenturbezirk Riesa“, sagt Agenturchefin Petra Schlüter. Vor einem Jahr waren es noch zehn Prozent mehr. Das sei eine „sehr erfreuliche Tendenz“, selbst wenn dabei auch demografische Gründe eine Rolle spielen: Erreicht ein Arbeitsloser das Rentenalter, fällt er aus der Statistik.

Damit ist der Landkreis Meißen bei einer Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent angekommen. „Das ist ein Traumwert, wenn ich das mit meiner alten Heimat vergleiche“, sagt Petra Schlüter: Im Ruhrgebiet käme manch Landkreis locker auf zweistellige Werte. Dabei gibt es selbst im Kreis Meißen ein deutliches Gefälle – schneidet der Raum Riesa mit einer Arbeitslosenquote von 7,9 Prozent am schlechtesten ab, liegen Großenhain und Meißen mit je 6,7 Prozent in der Mitte. Radebeul führt unangefochten mit nur noch 4,5 Prozent.

Rechnet man auf Kreis-Ebene die Personen heraus, die Hartz IV beziehen – also vom Jobcenter betreut werden – bleibt im Landkreis eine Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent. „Das ist im Grunde Vollbeschäftigung“, sagt Petra Schlüter. Auf so eine Quote komme man schon mit normaler Fluktuation – also dadurch, dass jemand seine Stelle kündigt, die nicht sofort nachbesetzt werden kann.

Für Bewerber sind das beste Bedingungen, für Arbeitgeber weniger. Sie müssen sich deutlich mehr Mühe geben, im Kreis Meißen an Nachwuchs zu kommen. Die Zahl der gemeldeten Stellen am ersten Arbeitsmarkt steigt bei der Agentur Riesa seit Jahren – aktuell sind knapp 2 500 freie Stellen zu finden. „Man merkt deutlich, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter festhalten“, sagt die Agenturchefin. „Wen sie an der Angel haben, den stellen sie ein!“ Die Auftragsbücher in der Region seien voll, wo man hinschaue. „Firmen überlegen, ob sie zusätzliche Schichten aufmachen“, sagt Petra Schlüter.

Offenbar haben die Arbeitgeber seit dem Winter ihre Neueinstellungen vorgezogen: Obwohl es keine großen Neuansiedlungen gab, hätten die Einstellungszahlen der vergangenen Monate extrem über der Zahl gelegen, die man in der Arbeitsagentur prognostiziert habe.

Auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen bei der Agentur ging im Vergleich zum Vorjahr steil nach oben – von gut 1 200 auf 1 400 im Landkreis. „Jetzt melden auch Arbeitgeber ihre Stellen bei uns, die das früher nicht nötig hatten, weil sie auch so wäschekorbweise Bewerbungen bekamen“, sagt Petra Schlüter. Einige Jugendliche nutzen die Situation allerdings auch aus, ärgert sich die Agenturchefin. „Da unterschreiben manche Bewerber zwei oder drei Ausbildungsverträge gleichzeitig, falls sie noch was Besseres finden. Und dann wundert sich der Arbeitgeber, wenn am 1. September der Lehrling nicht erscheint.“ Da sei mehr Fairness gefragt.

Die Arbeitgeber jedenfalls werden einfallsreicher bei der Werbung: Manche zahlen Lehrlingen den Führerschein, andere sind bei Arbeitszeiten entgegenkommend oder offerieren Zusatzqualifikationen. „Mannesmann etwa bietet Bewerbern Sprachkurse an: Das ist interessant für Jugendliche, die später mal ins Ausland gehen wollen“, sagt Petra Schlüter.

