Fast viermal mehr Ratten als Einwohner in Dresden In der Stadt ist ein enormer Aufwand nötig, um die Nager zu bekämpfen. Durch moderne Technik soll jedoch künftig gespart werden.

© ymbolfoto: dpa

Vor allem Wanderratten sind auf dem Vormarsch. Sie vermehren sich schnell, begünstigt auch durch die vergangenen warmen Winter. Bis zu vier Ratten können statistisch gesehen auf jeden Dresdner kommen. Damit leben zwischen 1,5 und zwei Millionen Nager in der Stadt, schätzt Kanalnetzmeister Frank Lieber von der Stadtentwässerung Dresden. „Bei uns ist aber noch alles im grünen Bereich“, sagt der Fachmann. Eine Rattenplage gebe es nicht. Wenn jedoch nichts zur Bekämpfung dieser sich rasch vermehrenden Tiere unternommen wird, könne deren Zahl schnell das Zehnfache der Bevölkerung erreichen.

Sichtbar wird das vor allem daran, wenn sich nicht nur ab und zu einer der krankheitsübertragenden Nager blicken lässt, sondern viele schon zum Stadtbild gehören. Nach Presseberichten hatten Ratten in Dortmund erheblich zugenommen, sodass sie dort verstärkt mit elektronischen Schlagfallen gejagt werden mussten. Das war auch im schleswig-holsteinischen Städtchen Marne nötig, wo es eine Rattenplage gab.

In Dresden werden jetzt flutsichere Boxen getestet, in die Giftköder eingesetzt werden. Zuvor waren jährlich rund 6 000 Euro für herkömmliche Rattenköder ausgegeben worden, die aber oft im Kanal weggespült wurden. Meister Lieber hofft, dass so 30 Prozent der Kosten gespart werden können. Die toten Ratten landen meist an den Rechen am Zulauf der Kaditzer Kläranlage. Vor allem nach Starkregen werden sie aus den Kanälen dort angespült, berichtet Klärwerkschef Gert Bamler. Allerdings würden die toten Tiere in der großen Menge des herausgesiebten Abfalls kaum auffallen. In diesem Jahr rechnet Bamler mit rund 2 500 Tonnen. Die Ratten kommen mit diesem sogenannten Rechengut letztlich in eine Verbrennungsanlage. (SZ/phi)

