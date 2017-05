Bogensport Fast perfekter Saisonauftakt Die Döbelner Bogenschützen haben die Tabellenführung in der Landesliga übernommen.

© Symbolfoto: André Braun

Acht Mannschaften aus ganz Sachsen bilden die Landesliga Bögen ohne Visier. Die Mannschaften setzten sich dabei aus den traditionellen Bogenarten Blank-, Jagd- und Langbogen zusammen. Geschossen werden sieben Matches, in denen die Schützen jeweils 18 Pfeile schießen. Die Mannschaft mit den meisten Ringen bekommt die Spielpunkte und gewinnt das Match. Auf dem Gelände des SV Niederau (Landkreis Meißen) waren für alle Schützen hervorragende Bedingungen geschaffen, um einen erfolgreichen Wettkampf zu schießen.

Aus den Reihen der Döbelner Bogenschützen traten Carola Heinze, Thomas Eichhorn und Falk Gründling an die Schießlinie. Im Vorfeld hatten die Döbelner gut trainiert und waren vom ersten Pfeil an auf vorderen Plätzen zu finden. Bei Sonnenschein und etwas Wind war es aber nicht einfach, immer den Pfeil ins Gold zu schießen. Doch es war von Beginn an ein toller Wettkampf, der mit einem Sieg über die Top-Mannschaft des Bogensportclubs Chemnitz-Rabenstein begann. Auch in den folgenden Begegnungen konnten die Döbelner triumphieren. Nach der Pause wurde noch einmal um jeden Ring gekämpft. Gegen die gastgebende Mannschaft aus Niederau verloren die drei Döbelner Bogenschützen ganz knapp mit 6:4 Spielpunkten. Im letzten Match traten die Döbelner gegen die Jugendmannschaft des BSC Chemnitz-Rabenstein an. In den vergangenen Jahren hatten diese guten jugendlichen Schützen immer gegen Döbeln gewonnen. Das sollte in diesem Jahr anders werden. Nach den ersten Pfeilen stand es zwischen beiden Teams unentschieden. Nun wurde eine Entscheidungspasse von jeweils sechs Pfeilen geschossen. Diese konnten die Döbelner mit vier Ringen Vorsprung für sich entscheiden und somit das Match gewinnen. Am Ende siegten die Döbelner Bogenschützen über sechs Mannschaften und liegen in der Tabelle mit zwölf Punkten an der Spitze.

Die zweite Runde der Landesliga Bögen ohne Visier wird am Pfingstsonnabend auf dem Gelände des BSC Chemnitz-Rabenstein ausgetragen. Die Döbelner Schützen wollen dabei ihre Tabellenführung möglichst verteidigen. (DA/ch)

